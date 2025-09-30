“No vamos a parar”: los afectados por el cierre del centro de día de plaza América persisten con las protestas en Alicante

"Soñamos cada día con volver al centro de día” o “queremos un local, queremos dignidad”. Con estas consignas, medio centenar de personas se concentraron este martes en Alicante para reclamar la reapertura del centro de día de plaza América, clausurado el pasado 15 de agosto y que daba atención diaria a 40 personas mayores. Se trata de una nueva protesta organizada desde el cierre del servicio, y sus participantes insisten en que no abandonarán la calle hasta recuperar este espacio. La última había sido hace justo una semana, por primera vez frente a la Casa de las Brujas, la sede del Consell en Alicante.

La concentración se celebró frente al edificio intergeneracional donde funcionaba el centro. Allí, los manifestantes exigieron al equipo de gobierno del PP y al alcalde de Alicante, Luis Barcala, la cesión de un local adecuado que cumpla con los requisitos de la Conselleria de Servicios Sociales para retomar la actividad.

Julia Martínez, portavoz de los extrabajadores del centro, recordó que la propia consellera Susana Camarero “respondió vía email explicando que la conselleria no tiene problema en financiar el servicio de día en un local que cumpla las condiciones”. En este sentido, reclamó a Barcala que “cumpla y retome el servicio cuanto antes con una nueva licitación”.

Durante el acto, Martínez anunció también la intención de poner en marcha una plataforma ciudadana de afectados por el cierre. “No vamos a parar hasta que se recupere el servicio. Las personas mayores lo necesitan y vamos a seguir con las concentraciones en la ciudad para que nos escuchen”, aseguró.

Usuarios sin servicio

A la protesta acudieron usuarios del centro que siguen reclamando un recurso que consideran fundamental para su bienestar. Rosario, una de las asistentes, explicó emocionada que el cierre ha supuesto un duro golpe: “Solo queremos recuperar lo que nos hacía felices en nuestro día a día, era el motivo por el que nos levantábamos”. A su lado, vecinas y amigas calificaron de “injusta” la situación que deja desatendidos a muchos mayores de la ciudad.

Los concentrados leyeron además parte del discurso que la semana pasada trasladaron al pleno municipal, en el que exigieron al gobierno de Barcala la recuperación del servicio. Mientras tanto, las protestas seguirán en las próximas semanas frente al Ayuntamiento de Alicante, donde los afectados insisten: “no vamos a parar”.

