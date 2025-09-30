INFORMACIÓN celebra la primera edición de los Premios Turismo a bordo de MSC Musica

El turismo es el gran motor económico de la provincia de Alicante. Una industria que no solo mueve cifras récord, sino que proyecta identidad, cultura y hospitalidad hacia el mundo. En 2024 la Comunidad Valenciana recibió cerca de 30 millones de visitantes y la Costa Blanca se consolida como uno de los destinos mediterráneos más atractivos.

En este contexto, INFORMACIÓN y Prensa Ibérica celebran la I gala de los Premios Turismo 2025, un reconocimiento a empresas, instituciones y profesionales que, con creatividad y esfuerzo, han hecho de esta tierra un referente internacional.

La gala se celebró en un escenario único: el teatro de MSC Musica, uno de los buques insignia de MSC Cruceros, que atracado en el puerto se convirtió en un espacio cargado de simbolismo para homenajear a los 16 galardonados.

INFORMACIÓN celebra en el MSC Music la Iª Gala de los Premios Turismo / Alex Domínguez

Alicante, en su mejor momento turístico

Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, fue el encargado de dar la bienvenida al acto, recordando la fuerza de un sector que ha batido cifras históricas en toda la Comunidad Valenciana: «El turismo sostiene a más de 280.000 empleos en nuestra región y proyecta la imagen de la Costa Blanca. Estos galardones pretenden ser un altavoz para el talento, la resiliencia y la innovación que han hecho de esta provincia un destino líder, un territorio que es costa, gastronomía, cultura, tradición, deporte, naturaleza y hospitalidad».

Seguidamente, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tomó la palabra remarcando la posición privilegiada de la ciudad en el mapa turístico. «Estamos viviendo el mejor momento de nuestra historia a nivel turístico, no solo la ciudad de Alicante, sino toda la provincia. Batimos récords de cruceristas, más de 230.000 el pasado año, récords aéreos con un aeropuerto cada vez más conectado, récords ferroviarios con la línea principal de alta velocidad en España. Alicante es turismo, y no debemos sentir vergüenza por ello».

Barcala recordó la responsabilidad que implica ese crecimiento: «Somos conscientes de que el turismo es la gallina de los huevos de oro, y no podemos matarla. Nuestro compromiso es un crecimiento sostenible, equilibrado y basado en la excelencia, porque esa es la clave del éxito turístico de la Costa Blanca. Porque si hay algo que nos importa es que ese crecimiento se mantenga en el tiempo, que sea el resultado de una industria real y de unos resultados reales».

El turismo representa un 20% del PIB de la ciudad y concentra el 60% del turismo de toda la Comunidad Valenciana. El primer edil cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento al sector: «gracias al esfuerzo de todos los que trabajáis en él seguimos creciendo y consolidándonos como un destino de referencia mundial».

Luis Barcala, alcalde del Ayuntamiento de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

16 ejemplos de innovación y excelencia

Tras las intervenciones, la presentadora de la gala, Victoria Ferrá, dio paso a la entrega de premios, con la cual se fue desgranando el mosaico de iniciativas que, desde ámbitos muy distintos, contribuyen a reforzar la marca Alicante.

El primero en subir al escenario fue el municipio de San Vicente del Raspeig, reconocido por su fomento y excelencia deportiva. La localidad ha invertido en nuevas infraestructuras y competiciones que la proyectan como enclave de referencia en la Comunidad Valenciana. El alcalde, José Rafael Pascual Llopis, acompañado por el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, recogió el galardón de manos de José Manuel Cortell Tormo, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.

El turismo residencial también tuvo su espacio con el reconocimiento a Mar & Golf Unique Homes, que ha sabido atraer a visitantes interesados en establecer su segunda residencia en la Costa Blanca. Jessica Lozano, directora de la inmobiliaria, recibió la distinción por parte de la concejala de Turismo, Ana Poquet.

La capital provincial tuvo su propio homenaje con el premio a la Ciudad de Alicante por su excelencia gastronómica, en un año en que ha ejercido como Capital Española de la Gastronomía. Toni Cabot, director de INFORMACIÓN entregó el premio al alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Imagen de la gala, en el teatro La Scala. / ALEX DOMINGUEZ

La representación sectorial encontró voz en HOSBEC, galardonada por su labor de más de cuatro décadas en defensa de la competitividad y la innovación del turismo. Manuel Nieto Salvador, director territorial de Cajamar en Alicante, hizo entrega del galardón a Asunción Ujeda, miembro de la junta directiva de HOSBEC.

El ocio y la cultura tuvieron su momento con Multiespacio Rabasa. El recinto, gestionado por PBF Entertainment, se ha convertido en un motor de conciertos y espectáculos que atraen público de toda España. Juan José Cortés Vélez, director general de Innovación de la Generalitat Valenciana, subió al escenario para obsequiar con el premio a Nando Coderch, CEO de PBF Entertainment.

La sostenibilidad, eje ineludible de la agenda turística, fue reconocida en Aguas de Alicante, premiada por campañas de concienciación y por su gestión eficiente del recurso hídrico. El mismo Juan José Cortés Vélez entregó el galardón que recibió Sergio Sánchez Ríos, director general de la compañía.

En educación turística, Esatur obtuvo el premio a la excelencia por su modelo formativo integrado —gestión de museos, oficinas turísticas y especialización aeronáutica—. María Monllor, directora de Estudios de IMEP y Luís María Pizana, director de Servicios del Grupo Esatur, recogieron el reconocimiento de manos del diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro.

En estos galardones también se quiso distinguir el compromiso local: Coca-Cola Europacific Partners fue premiada por su huella social y ambiental en la provincia. Enrique López, director comercial de Lexus Alicante, fue el encargado de otorgar el premio a Ramón Alonso Pérez, responsable de comunicación, relaciones institucionales y sostenibilidad en Alicante de Cocacola Europacific Partners Iberia.

En la misma línea, Terra Natura, en su vigésimo aniversario, fue distinguida como destino familiar recomendado. El premio fue entregado por los concejales de Benidorm, Juan Díaz y Ana Pellicer, y recogido por Luís Perea, director general de Terra Natura.

El Centro Deportivo Arena Alicante, tras su renovación junto a la Playa de San Juan, se convirtió en referente de instalaciones deportivas; Alexey Krupnov, CEO de Arena Alicante, obtuvo la distinción por parte del subdelegado de Defensa en Alicante, Juan Navarro Ferrández.

Luís Blanes, director comercial de MSC Cruceros en España. / ALEX DOMINGUEZ

MSC Cruceros, anfitriona del acto y tercera marca mundial del sector, fue homenajeada por su papel en el impulso del turismo de cruceros. Luis Blanes, director comercial de MSC Cruceros en España, subió al escenario y quiso dar la bienvenida a los asistentes: «es un placer contar con vuestra asistencia en un puerto y una ciudad estratégica como Alicante, la cual ha sido es y será uno de los pilares de crecimiento de la compañía en el futuro».Laura Navarro Villanueva, directora del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, hizo entrega del premio.

La excelencia hotelera y gastronómica recayó en AR Hotels, que en Calp ofrece propuestas de alojamiento y cocina de vanguardia. Isaac Vical, chief marketing & sales officer de AR Hotels, recogió el galardón de manos de Mónica Hueso, responsable de comunicación en HOSBEC.

El esfuerzo por consolidar Alicante como puerto de cruceros encontró reconocimiento en la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros. Luís Blanes subió de nuevo al escenario para obsequiar con el premio a Roberto Martínez Vidal y Francesco Balbi, director de la terminal de cruceros.

La renovada escena gastronómica y del ocio fue celebrada con un galardón a Forty Group, impulsor de espacios como Béton Brut o Puntapiedra. Emilio del Barrio Henarejos, presidente de Forty Group obtuvo la reconocimiento de manos de Miguel López Barbero, presidente del Club de Regatas.

El turismo itinerante tuvo su tributo en Caravanas Cruz, empresa con casi cinco décadas de historia que ha popularizado el caravaning como forma de viajar. José Francisco Mancebo Aracil, director del Patronato Provincial Turismo Costa Blanca, entregó el premio a José Cruz, CEO de Caravanas Cruz.

Por último, la dimensión patrimonial y cultural del turismo se reconoció en Orihuela, galardonada como Municipio Cultural por la conservación de su patrimonio. Tomás Vivo Henarejos, director técnico de Abala Desarrollo Inmobiliario del Grupo Hozono Global, hizo entrega del premio a Gonzalo Montoya, concejal de Turismo de Orihuela.

Manuel Nieto, director territorial en Alicante de Cajamar. / ALEX DOMINGUEZ

Navegar hacia nuevos horizontes

Para cerrar esta primera gala, Manuel Nieto, director territorial de Cajamar en Alicante, volvió sobre la idea de la diversidad como fortaleza: «Han sido 16 historias únicas, que muestran que el turismo se construye desde la diversidad. Sin embargo, los 16 tienen algo en común: la pasión por hacer de su trabajo algo inolvidable». Nieto también subrayó que el turismo no es solo cifras sino empleo, identidad y futuro. «El turismo en esencia es navegar hacia nuevos horizontes. Desde Cajamar queremos ser aliados en ese camino», concluyó.

Con el Mediterráneo como telón de fondo, esta primera edición de los Premios Turismo cerró una jornada destinada a poner en valor lo conseguido y a recordar los retos pendientes: sostenibilidad, diversificación y excelencia continuada para que la Costa Blanca siga siendo, también en el futuro, una tarjeta de presentación hacia el mundo.