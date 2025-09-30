El principal motivo de baja médica entre los menores de 30 años en Alicante

Las bajas por problemas de salud mental se han duplicado en la provincia de Alicante (94 % de aumento) en los últimos cinco años, convirtiéndose en el principal motivo de incapacidad temporal en los menores de 30 años, especialmente entre las mujeres jóvenes de 20 a 29 años: están detrás de un tercio de sus jornadas perdidas por causa médica. Es además la segunda causa de jornadas laborales perdida en los trabajadores mayores de 30 años desplazando a la Traumatología.

Estas patologías experimentan el mayor incremento desde 2018, de acuerdo a los resultados de un informe elaborado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) centrado en el análisis de los diagnósticos que generan la mayor parte del aumento de bajas en todo el territorio nacional y en las distintas comunidades autónomas desde la pandemia.

Según esta investigación, los problemas de salud mental y las algias, es decir, dolores como lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, etc., es decir, afecciones músculo-esqueléticas muy relacionadas también con el estrés en el puesto de trabajo, explican más de dos tercios del incremento del indicador de ausencias al puesto laboral por incapacidad temporal en el último lustro. En este periodo, las jornadas perdidas por bajas anuales han crecido del 4,1 % hasta el 5,6 % en el caso de los asalariados del régimen general de la Seguridad Social.

Los problemas de origen psicológico se imponen como causa de baja al cáncer, las enfermedades de corazón y a las traumatológicas

Problemática laboral

En la provincia de Alicante, las bajas a causa del estrés laboral y las algias acaparan más de la mitad de estos procesos. Según el Consejo General de la Psicología de España, estas afecciones son las causas de mayor prevalencia de las bajas, sumando entre ambas más del 65,7 % de las registradas en 2024 tanto en el régimen general como entre los autónomos.

«Se está disparando la incapacidad temporal, que ya no se puede controlar porque no hay médicos (inspectores) para ello, se ha desbordado. Al aumentar los tiempos de incapacidad temporal, acaban la mayoría en permanente, que se inicia cuando el trabajador supera los 18 meses de baja», explicó a este diario un profesional de la Inspección del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Todas las patologías han evolucionado al alza en estos cinco años, pero el crecimiento más destacado corresponde a la salud mental, según el informe del Ivie, con un aumento del 88 % en los días perdidos en régimen general y del 75 % en el de los autónomos.

Las bajas psicológicas en la Comunidad superan la media estatal Los partes de incapacidad laboral por salud mental han aumentado un 88 % en los últimos 5 años en toda España. Numerosas autonomías superan esta media, como la Comunidad Valenciana, con un incremento del 94 %, aunque es superior en Andalucía (105 %), Canarias (112 %), Galicia (113 %) o Melilla (135 %). En Cataluña es del 92 % y en Madrid del 69 %. La excepción es Castilla-La Mancha, con un 3 %.

Gráfico de los principales motivos de baja por comunidades, según el estudio de Umivale y el Ivie / INFORMACIÓN

Dolor ligado al puesto de trabajo

El problema de la salud mental también se observa en los datos de incidencia, es decir el número de bajas por cada 1.000 trabajadores, ya que crece un 64 % en el periodo, hasta alcanzar las 34,9 bajas por cada mil empleados en 2023. Las algias son la segunda patología que más aumenta, un 22 %, frente a los crecimientos más moderados en otras enfermedades como las oncológicas (+17,8 %), cardiovasculares (+19,2 %) o traumatológicas (1 %).

Según el estudio, centrado en el análisis y evolución de los diagnósticos, estos dos tipos de patologías, que son los que plantean mayores problemas en su objetivación, ya concentran el 51,1% de los días de baja de los asalariados del régimen general y el 49 % en el caso de los autónomos.

Repetidores

Los procesos de larga duración, es decir, los que superan los 365 días, y los repetidores, de personas que suman más de una baja en 12 meses, son determinantes en el reciente aumento de la incapacidad temporal.

Así, las bajas de larga duración relacionadas con algias y salud mental muestran un fuerte crecimiento en el periodo, especialmente intenso en el caso de la salud mental. El número de procesos en vigor de más de 365 días por cada 10.000 trabajadores protegidos se ha multiplicado, alcanzando un 147 % de crecimiento, mientras que en las algias se duplican.

En cuanto al fenómeno de la repetición, de nuevo son los diagnósticos con mayor porcentaje de personas que acumulan más de una baja en un año.

Las bajas de salud mental y por dolores músculo-esqueléticos ligados al trabajo se han disparado desde la pandemia / Pilar Cortés

Denegaciones

Estos datos sugieren, según los autores del informe, que este tipo de patologías "más difíciles de objetivar", presentan más problemas para su diagnóstico, tratamiento, gestión y control por parte del sistema sanitario. Por ello, se observa un incremento en los procesos finalizados de más de un año y medio generados por algias o salud mental que acaban en denegación de la incapacidad permanente.

El incremento de este tipo de bajas se da en todos los sectores, con valores más destacados en actividades administrativas y servicios auxiliares, seguidos de las actividades sanitarias.

Los valores más reducidos, en cambio, se muestran en el sector de información y comunicaciones, actividades profesionales, energía, actividades inmobiliarias, actividades financieras, educación y agricultura.

Medidas

«Es urgente que los diferentes agentes implicados (empresas, trabajadores, INSS, mutuas, Servicios de Salud, inspección médica y de trabajo, etc.) adopten sin dilación medidas y actuaciones para promover un uso apropiado y eficaz de esta prestación que es fundamental preserva», dijo a este diario Marija Davcheva, responsable de proyectos de investigación en salud y absentismo laboral en Umivale Activa, mutua colaboradora con la Seguridad Social que protege a 632.410 personas trabajadoras en la Comunidad Valenciana de más de 40.000 empresas. En la provincia de Alicante son 184.430 empleados.

Unas medidas que propugna al conocerse que la incapacidad laboral en general se sitúa en máximos históricos en la Comunidad Valenciana, con un aumento de un 40 %, y de un 32 % en Alicante.

"La dinámica actual de la incapacidad laboral supone un reto para la sociedad española en su conjunto y requiere asimismo un esfuerzo colectivo en aras de mejorar la salud de los trabajadores, mantener la competitividad de las empresas y garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social", concluye.