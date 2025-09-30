Servicios
Sanidad incorpora once nuevas ambulancias a la provincia de Alicante
Los vehículos son de transporte no asistido, es decir, que no llevan médico y se utilizan para pacientes sin patologías graves
La Conselleria de Sanidad ha reforzado la flota de transporte sanitario con la incorporación de 40 nuevas ambulancias para toda la Comunidad Valenciana, y ha ampliado el horario de funcionamiento de siete unidades de Servicio Vital Básico (SVB) con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en la atención a las urgencias sanitarias, según destacan en un comunicado. La inversión ha sido de unos siete millones de euros.
En concreto, se suman 36 unidades nuevas de transporte no asistido (TNA), un soporte vital y tres SAMU. Las primeras no llevan médico ya que están diseñadas para pacientes cuya patología no reviste gravedad y no requieren asistencia sanitaria en ruta, por lo que van con un técnico de Emergencias Sanitarias y algunas veces un especialista. De ellas, varias se destinarán al traslado de pacientes desde Urgencias.
La Generalitat invierte siete millones en reforzar la flota y amplía el horario de algunos soportes vitales
Áreas de salud beneficiadas
A la provincia de Alicante le corresponden once ambulancias TNA a repartir entre las áreas de salud de Torrevieja; Alicante, Dénia; Orihuela; Alcoy, Sant Joan, Elda, y Benidorm. Además, en el departamento de Alicante se amplía el horario de funcionamiento de 8 a 12 horas de una unidad de transporte no urgente.
Sanidad también informa de un nuevo horario de funcionamiento de 12 a 24 horas de las ambulancias de soporte vital básico con base logística en Monóvar, Callosa de Segura y Guardamar del Segura.
Mayor gravedad
El Consell destaca que el 40% de la actividad de las unidades de soporte vital forma parte de la respuesta a emergencias sanitarias y un 55% responde al transporte sanitario urgente de mayor gravedad. Así, el 5% restante son transportes interhospitalarios. Durante el pasado año, estas unidades realizaron una media de 754 servicios diarios en la Comunidad Valenciana.
El último refuerzo son tres nuevas ambulancias SAMU itinerantes. Estas últimas ambulancias estarán operativas tres meses al año para reforzar las tres provincias durante los meses de verano y en determinadas fechas en las que se registra más afluencia de población, como es el caso de las Hogueras de Sant Joan, en Alicante.
Traslados
En cuanto a la actividad del transporte sanitario en la Comunidad Valenciana, durante el pasado año se realizaron 1.411.777 movilizaciones por parte de las unidades de transporte no urgente y 388.053 salidas de las ambulancias de transporte urgente y de atención a las emergencias. En este sentido, con respecto al año 2019, la actividad no urgente ha aumentado casi un 7 por ciento y la del transporte de respuesta a urgencias cerca del 21 por ciento.
La Conselleria de Sanidad explica que decidió reforzar el servicio de transporte sanitario en la Comunidad y aumentar la flota de ambulancias. "Con esta medida se pretende aumentar la eficiencia de los recursos disponibles y garantizar una adecuada atención a la población en transporte sanitario programado y urgente".
