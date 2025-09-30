Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servicios

Sanidad incorpora once nuevas ambulancias a la provincia de Alicante

Los vehículos son de transporte no asistido, es decir, que no llevan médico y se utilizan para pacientes sin patologías graves

Nuevas unidades del Servicio de Emergencias Sanitarias

Nuevas unidades del Servicio de Emergencias Sanitarias / INFORMACIÓN

J. Hernández

J. Hernández

La Conselleria de Sanidad ha reforzado la flota de transporte sanitario con la incorporación de 40 nuevas ambulancias para toda la Comunidad Valenciana, y ha ampliado el horario de funcionamiento de siete unidades de Servicio Vital Básico (SVB) con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en la atención a las urgencias sanitarias, según destacan en un comunicado. La inversión ha sido de unos siete millones de euros.

En concreto, se suman 36 unidades nuevas de transporte no asistido (TNA), un soporte vital y tres SAMU. Las primeras no llevan médico ya que están diseñadas para pacientes cuya patología no reviste gravedad y no requieren asistencia sanitaria en ruta, por lo que van con un técnico de Emergencias Sanitarias y algunas veces un especialista. De ellas, varias se destinarán al traslado de pacientes desde Urgencias.

La Generalitat invierte siete millones en reforzar la flota y amplía el horario de algunos soportes vitales

Áreas de salud beneficiadas

A la provincia de Alicante le corresponden once ambulancias TNA a repartir entre las áreas de salud de Torrevieja; Alicante, Dénia; Orihuela; Alcoy, Sant Joan, Elda, y Benidorm. Además, en el departamento de Alicante se amplía el horario de funcionamiento de 8 a 12 horas de una unidad de transporte no urgente.

Sanidad también informa de un nuevo horario de funcionamiento de 12 a 24 horas de las ambulancias de soporte vital básico con base logística en Monóvar, Callosa de Segura y Guardamar del Segura.

Mayor gravedad

El Consell destaca que el 40% de la actividad de las unidades de soporte vital forma parte de la respuesta a emergencias sanitarias y un 55% responde al transporte sanitario urgente de mayor gravedad. Así, el 5% restante son transportes interhospitalarios. Durante el pasado año, estas unidades realizaron una media de 754 servicios diarios en la Comunidad Valenciana.

El último refuerzo son tres nuevas ambulancias SAMU itinerantes. Estas últimas ambulancias estarán operativas tres meses al año para reforzar las tres provincias durante los meses de verano y en determinadas fechas en las que se registra más afluencia de población, como es el caso de las Hogueras de Sant Joan, en Alicante.

Ambulancias al sol en la provincia de Alicante

Ambulancias al sol en la provincia de Alicante

Ver galería

Temperatura interior de 51 grados en una ambulancia / INFORMACIÓN

Traslados

En cuanto a la actividad del transporte sanitario en la Comunidad Valenciana, durante el pasado año se realizaron 1.411.777 movilizaciones por parte de las unidades de transporte no urgente y 388.053 salidas de las ambulancias de transporte urgente y de atención a las emergencias. En este sentido, con respecto al año 2019, la actividad no urgente ha aumentado casi un 7 por ciento y la del transporte de respuesta a urgencias cerca del 21 por ciento.

Noticias relacionadas y más

La Conselleria de Sanidad explica que decidió reforzar el servicio de transporte sanitario en la Comunidad y aumentar la flota de ambulancias. "Con esta medida se pretende aumentar la eficiencia de los recursos disponibles y garantizar una adecuada atención a la población en transporte sanitario programado y urgente".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  2. Se mantienen las temperaturas este sábado en Alicante antes de la ola de calor del domingo
  3. Aemet amplía la alerta naranja por lluvias al interior de Alicante para este lunes
  4. Cuando dormir en la calle de Alicante es la única opción
  5. Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Alicante este lunes
  6. Alicante se queda sin servicio de Cercanías con Elche y Murcia los dos próximos fines de semana
  7. Alerta medusa y pez araña: las playas de Alicante avisarán de los peligros de las picaduras
  8. Alicante mantiene clases el martes y cierra parques el lunes ante la amenaza de fuertes lluvias

El choque cultural más inesperado entre Alicante y Madrid… y todo por lavarse el pelo

El choque cultural más inesperado entre Alicante y Madrid… y todo por lavarse el pelo

Desantes, un "renacentista del siglo XXI" distinguido por el Ateneo de Madrid

Desantes, un "renacentista del siglo XXI" distinguido por el Ateneo de Madrid

El juez da la razón al Ayuntamiento de Alicante: los concejales de baja no pueden votar en los plenos

El juez da la razón al Ayuntamiento de Alicante: los concejales de baja no pueden votar en los plenos

La XIX Gala "Festers d´Alacant" vuelve al Teatro Principal seis años después

La XIX Gala "Festers d´Alacant" vuelve al Teatro Principal seis años después

El gobierno de Barcala limitará el ocio nocturno "en unos días", tras seis meses sin noticias de las ZAS

El gobierno de Barcala limitará el ocio nocturno "en unos días", tras seis meses sin noticias de las ZAS

Alicante Futura activa los hub de innovación con mesas estratégicas de sectores clave en la ciudad

Alicante Futura activa los hub de innovación con mesas estratégicas de sectores clave en la ciudad

“No vamos a parar”: los afectados por el cierre del centro de día de plaza América persisten con las protestas en Alicante

“No vamos a parar”: los afectados por el cierre del centro de día de plaza América persisten con las protestas en Alicante

De Tokio a Alicante: la receta urbana para transformar la provincia

De Tokio a Alicante: la receta urbana para transformar la provincia
Tracking Pixel Contents