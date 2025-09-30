Las citas médicas a las que los pacientes no han ido en Alicante por el temporal...y no son pocas

La Conselleria de Sanidad reprogramará un total de 53.870 citas médicas anuladas o no presentadas con motivo de las alertas por lluvias este lunes en la Comunidad Valenciana, de ellas 17.660 en la provincia de Alicante donde se planteó una alerta naranja, lo que supone un 32,7 % por ciento del total pese a que ha llovido mucho menos que en Valencia donde hubo alerta roja.

De las que no pudieron celebrarse entre las tres provincias, 28.552 de estas citas corresponden a Medicina Familiar, Comunitaria y Pediatría; 14.695 a Enfermería Familiar y Comunitaria; 7.258 a Consultas Externas y 3.365 a Radiología.

Los facultativos atendieron a 74.267 personas en la provincia, un 16 % menos de lo habitual

Las citas anuladas el lunes, con las alertas por lluvias intensas, crecieron en un 20 % con respecto al mismo día de la semana anterior, en la que faltaron un total de 43.538 pacientes a sus citas en la Comunidad.

Por provincias, con motivo de la alerta roja o naranja por lluvias, 7.131 citas serán reprogramadas en Castellón, 29.079 en Valencia y las 17.660 mencionadas en Alicante.

Agendas menores

Por otra parte, las consultas atendidas a lo largo de la jornada de este lunes ascendieron a 193.272, un 23,6 % menos que el lunes anterior, que se atendieron un total de 253.081 consultas.

Con respecto a las consultas atendidas por provincias, en Castellón se atendieron un total de 22.286 consultas, que supone un 24,2 % menos que el pasado lunes; 96.719 en Valencia, cerca del 28,5 % menos con respecto a la semana pasada; y 74.267 en Alicante, con una reducción del 16 %.

Envío masivo de SMS

Cabe recordar que la Conselleria de Sanidad comunicó a la ciudadanía el pasado domingo, 28 de septiembre, mediante mensajes SMS y notificaciones a través de la APP GVA Salut, que “ante el riesgo por la climatología adversa, se evitara el desplazamiento en caso de cita o intervención, con la garantía de la reprogramación, prevaleciendo la seguridad de los pacientes”.

Con este propósito se enviaron 4,2 millones de SMS y cerca de dos millones de notificaciones a través de la aplicación.

Indicaciones

Asimismo, desde Sanidad se dieron las instrucciones correspondientes a los profesionales, a través de los departamentos de salud, para que se recordara que, ante una situación de emergencia, se preste especial atención a las indicaciones que se puedan recibir por parte de un superior o de Protección Civil, así como a la evolución de la emergencia.

También se incidía en que, ante un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud, el personal tiene derecho a no acudir a su puesto de trabajo, notificándolo por cualquier medio escrito.

Alrededor de 1.130 profesionales no pudieron desplazarse a su centro de trabajo bien en centros de salud o en hospitales en toda la Comunidad. En la provincia de Alicante, 30 trabajadores del departamento de Salud de Dénia no pudieron personarse en sus puestos de trabajo al vivir en Valencia, una zona que fue afectada por las lluvias intensas. Además, 17 consultorios auxiliares no pudieron abrirse, debido a alguna filtración de agua o por falta de facultativos que no pudieron acudir al lugar de trabajo.

Durante la jornada del martes, 84 profesionales no pudieron desplazarse hasta su centro de trabajo y el único consultorio no operativo fue Gilet, en el departamento de Sagunto, cuya actividad se trasladó al centro de salud de Estivella.