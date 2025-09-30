Técnicos de Emergencias de Alicante critican el uso de ambulancias como "taxis" para trasladar pacientes no urgentes

"El problema que tenemos con el transporte sanitario es que es una receta diaria. Lo primero que recetan (los médicos) es la ambulancia. Da lo mismo que el paciente camine o que no. Nos encontramos con situaciones variopintas, incluso gente que lleva al familiar a rehabilitación, se va al centro comercial, viene cargado de bolsas y se te sube en la ambulancia. Les decimos que no es un taxi y se enfadan". Técnicos de Emergencias Sanitarias de la provincia de Alicante alertan de "mala praxis" con las ambulancias . Así, consideran que hay pacientes a los que se les prolonga, por ejemplo, rehabilitación cuando ya no lo precisan "y que podrían ir andando o en autobús".

"Nosotros como trabajadores y por salud laboral lo estamos intentando acotar. Tampoco la administración hace un seguimiento veraz", afirman en referencia a la Conselleria de Sanidad, que paga más de 350 millones por este servicio. En la provincia de Alicante hay unos 850 trabajadores en el transporte sanitario incluidos los eventuales, unos 3.000 en toda la Comunidad.

Pliego de condiciones

Estos profesionales abundan en que, tal y como indica el pliego de prescripciones técnicas del servicio, los vehículos de transporte sanitario deben estar geolocalizados "y ha de haber un responsable departamental en todos los hospitales, dígase Elda, Elche, Vinalopó, Sant Joan, Dr. Balmis y así en todas las áreas de salud porque los hospitales pagan cantidades ingentes por las ambulancias. Pero no existe ese responsable y las empresas (de las ambulancias) campan a sus anchas con la complicidad de la administración, que no hace un seguimiento veraz de cómo tienen que estar funcionando las ambulancias ni un control de los recursos y de los horarios", denuncian

Los médicos son quienes tienen que solicitar la ambulancia para un paciente. "Suelen poner un montón de servicios y no hay recursos para acudir a todo porque la orografía de la provincia de Alicante es muy compleja".

Los técnicos de Emergencias insisten en que debe ajustarse a quien "de verdad necesita existe ese traslado porque no puede andar y tiene que ir a una consulta". Sin embargo, afirma que actualmente personas en diálisis tienen que esperar más de una hora a que terminen los demás para poder llevarles a su domicilio al no haber tantos recursos.

A esto se suma en verano que las ambulancias esperan "expuestas al sol porque los hospitales tampoco han dotado de marquesinas y en verano son hornos".

Sin filtro

Otra de las críticas es que se envíe a pacientes a hacerse pruebas en ambulancia. Lo entienden en personas mayores sin familia, pero no en el resto de supuestos. "Ahora es una ambulancia para todo. No hay filtro, o el familiar dice que no puede llevarlo y que le duelen los riñones y ni te ayuda. Encima se suben como acompañantes".

Rafael Gil, de UGT y presidente del comité de empresa de la mercantil que gestiona el servicio en la provincia de Alicante, añade otras irregularidades como tener que meter los andadores dentro de las ambulancias pese a que Tráfico obliga a que todos los objetos estén anclados porque de lo contrario les multan.

"Tanto la Conselleria de Sanidad como los empresarios lo saben pero hacen que el técnico de Emergencias, que lleva esa ambulancia, corra el riesgo que un día lo pare la Policía o la Guardia Civil, que sanciona al que va conduciendo".

Patógenos

Tampoco pueden llevar gente delante, al no ser asientos como los traseros, impermeables y que se pueden desinfectar con rapidez. A pesar de ello, "están dejando que suban pacientes ahí delante con pérdidas de orina o que salen de una radioterapia". Asimismo, están expuestos a elementos patógenos, lo que ha causado el reciente ingreso de un técnico de Emergencias con sarna, señala Gil.

Estos asuntos se han llevado ante la Inspección de Trabajo y han presentado denuncias por incumplimiento del derecho a la huelga celebrada meses atrás.

Inspección

Los sindicatos comunicaron en la anterior licitación a la inspección que las ambulancias prestaban 12 y hasta 24 horas, "por eso en este contrato hay ambulancias a ocho horas porque se lo transmitimos así a la Conselleria de Sanidad y vieron la cantidad de dinero que se estaba perdiendo".

El uso de ambulancias asistenciales por parte del CICU para emergencias, pese a que solo va el técnico de Emergencias y no va un médico, es otra queja sindical. "O conduces o asistes, las dos cosas son imposibles y aquí también tenemos ambulancias de ese tipo".

"Hay compañeros que hacen 30 y hasta 35 servicios y otros que se hacen 300 o 400 km porque están por las periferias y llegan a una docena de servicios. ¿Qué calidad asistencial se le puede dar a un paciente con una media de 25-30 servicios diarios? Eso hay multiplicarlo por cinco días a la semana", un ritmo que, señala, está causando numerosos trastornos músculo-esqueléticos a estos trabajadores, que exigen una revisión de sus condiciones laborales.

Este diario ha consultado a la Conselleria de Sanidad sobre estas quejas, sin respuesta.