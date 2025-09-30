El tiempo en Alicante: lluvias débiles e intermitentes y temperaturas estables

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado la alerta en las provincias de Alicante y Valencia de naranja a amarilla. Parece que las lluvias tienden a desaparecer en la Comunidad Valenciana después de dos días con avisos rojos en distintos puntos.

En la provincia de Alicante la alerta amarilla estará activa hasta las 12.00 horas en el litoral norte y sur, donde se podrían registrar precipitaciones acumuladas de 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en zona horas, acompañados de tormentas.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios salvo ligeros descensos en el caso de las máximas en el tercio norte. El viento del nordeste soplará moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el resto.

Previsión del tiempo para mañana en la provincia de Alicante

Para mañana no hay avisos activos en la provincia de Alicante. Por la mañana puede haber brumas y probables bancos de niebla en el interior. Las temperaturas se mantendrán sin cambios salvo ascenso de las máximas en el tercio norte. El viento soplará del nordeste en el litoral, disminuyendo a flojo la segunda mitad del día. En el resto se espera viento flojo variable.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina tendrá una jornada con nubles y claros por la mañana aunque por la tarde se nublará y podrían haber lluvias débiles entre las 14.00 y las 20.00 horas. Las máximas podrían llegar a los 25ºC a mediodía.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un martes cubierto con precipitaciones débiles por la tarde. Los termómetros no pasarán de los 23ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un martes cubierto con lluvias intermitentes por la mañana y a última hora de la tarde. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 22ºC durante toda la jornada.

El tiempo en Elda

Elda tendrá hoy el cielo cubierto y hay una pequeña probabilidad de lluvias débiles al mediodía. Por la tarde comenzará a salir el sol. Las temperaturas irán en aumento hasta llegar a los 23ºC.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja se suma a la tendencia lluviosa de este martes aunque las precipitaciones serán débiles y dispersas durante toda la jornada. Los termómetros estarán en torno a los 23ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá hoy el cielo cubierto pero también momentos en los que saldrá el sol. Las temperaturas estarán sobre los 22ºC.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá hoy lluvias intensas a mediodía que podrían dejar 8 litros por metro cuadrado en una hora. Durante el resto de la jornada las precipitaciones serán débiles. Los termómetros no pasarán de los 18ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá hoy el cielo cubierto y habrán lluvias débiles durante toda la jornada aunque serán intermitentes.