De Tokio a Alicante: la receta urbana que puede transformar la provincia

Tokio es una megalópolis con más de 44 millones de habitantes en su área metropolitana. Sin embargo, funciona “como un reloj”, según constata el director técnico de MWCC y director de proyectos de Ineca, Armando Ortuño. Frente a la imagen de caos y saturación que muchos podrían imaginar, la capital japonesa ha conseguido un hito difícil de replicar en otras ciudades del mundo: solo el 8 % de los desplazamientos se realizan en coche privado, una cifra que en ciudades de la provincia de Alicante se eleva al 40–50%. “En el año 2000 Tokio estaba en el 15% y ahora lo han bajado al 8%”, resalta el también profesor de la Universidad de Alicante.

Durante una estancia de investigación en la Universidad de Waseda (Japón), Ortuño ha analizado las claves de un modelo urbano que combina regeneración, planificación territorial y gestión avanzada de riesgos naturales. La fórmula parte de la idea de concentrar el desarrollo alrededor de las estaciones de transporte público. “Se permite mayor edificabilidad en un radio de 500 metros, se conceden créditos blandos y tasas más bajas para los negocios. De esta manera se consigue que los ciudadanos se desplacen en transporte público y que las líneas sean rentables”, explica.

El paso de cebra de Shibuya supone una imagen icónica de Tokio / INFORMACIÓN

El efecto va más allá de la movilidad. La reducción de coches libera espacio, rebaja el ruido, la contaminación y la siniestralidad y, a la vez, alivia el déficit de las cuentas públicas en infraestructuras. En Tokio incluso se está planteando cerrar parte de su centro, de dimensiones similares a Manhattan, para cederlo al peatón y convertirlo en zonas verdes que mitiguen el calor del verano.

Lejos de ser un caso aislado, este modelo se ha replicado en ciudades como estadounidenses como Seattle y Portland y en otras áreas de California, así como en Países Bajos o en Karlsruhe, en Alemania, cuyo tamaño y características recuerdan a Alicante. “Pensamos que las grandes metrópolis son ingobernables, pero Tokio demuestra lo contrario”, señala Ortuño, que subraya además el carácter mixto de muchos edificios. Ocio, oficinas, comercios y residencias conviven en los mismos entornos, generando barrios activos y habitables.

“Cuando la regeneración urbana se vincula al transporte público conseguimos los efectos que buscamos” Armando Ortuño — Profesor de la UA

En la provincia existen escenarios donde estas recetas podrían aplicarse. El futuro Parque Central de Alicante es un ejemplo claro. La llegada de más servicios de Alta Velocidad y Cercanías, junto con la conexión al aeropuerto, abre la puerta a un gran nodo urbano. “Frente a la estación central de Tokio hay una gran explanada peatonal con comercio, oficinas y hoteles. Ese mismo esquema se podría reproducir aquí”, apunta el profesor.

Benidorm es otro caso que sirve como ejemplo. Con un 70 % de desplazamientos a pie, se ha convertido en una de las cinco ciudades del mundo donde más se camina. Para Ortuño, la llegada de la alta velocidad permitiría reforzar su modelo de rascacielos junto a la estación, vinculando el negocio ferroviario al inmobiliario, tal como ocurre en Japón: “Si logramos que los viajeros lleguen en tren y tengan la ciudad a pie, estaremos reduciendo el uso del coche y, al mismo tiempo, financiando las infraestructuras”.

La explanada peatonal de la estación de Tokio sirve como ejemplo para Alicante / INFORMACIÓN

En Elche, el barrio de San Antón muestra cómo es posible regenerar un entorno sin desplazar a sus vecinos, aunque aún falta la conexión con el transporte. “Cuando la regeneración urbana se vincula al transporte público conseguimos los efectos que estamos buscando”, insiste.

El debate sobre la movilidad cobra además una dimensión estratégica. Ortuño recuerda que la liberalización prevista de Cercanías y Media Distancia en España abre una oportunidad para replantear el futuro de las ciudades de la provincia. “Necesitamos una red de transporte público y frecuencias. Sin eso no hacemos nada”, advierte. Y añade un ejemplo muy concreto: “Si las frecuencias son de diez minutos, el viajero va a la parada directamente sin mirar horarios y eso provoca un salto en la demanda”.

“En Alicante tenemos la oportunidad de vincular vivienda y transporte como ya hace Japón” Armando Ortuño — Profesor de la UA

El profesor destaca también la importancia del factor cultural. En Japón ningún proyecto sale adelante si no cuenta con la aprobación de la comunidad local: “El respeto a la idiosincrasia de cada barrio es fundamental. El sector privado trabaja mucho con las comunidades, más allá de lo legal. Solo cuando sienten que se respeta su cultura los proyectos prosperan”.

Ortuño señala que incluso el sistema ferroviario japonés, íntegramente privado, funciona bajo la lógica de alta calidad, puntualidad y frecuencias elevadas: “Un Tokio-Osaka sale cada veinte minutos. Son más caros, pero aquí tenemos otra ventaja. Nuestros precios son más competitivos gracias a la competencia, lo que favorece al turismo”.

La vía rodeada de edificios residenciales y comerciales en Odaiba sirve de inspiración a Benidorm / INFORMACIÓN

En este contexto, la provincia de Alicante vive un momento clave. El PGOU de la capital está en revisión, Elche impulsa su plan estratégico y la congestión empieza a pasar factura a la oferta turística. “A veces pensamos que Tokio es Marte, pero hay ejemplos cercanos en California, Países Bajos o Alemania. Es una oportunidad única para vincular vivienda y transporte y responder a la alta demanda que tenemos en la provincia”, concluye Ortuño.