Trece municipios de Alicante sin clase por las lluvias y más de 39.000 alumnos afectados

Trece municipios de la provincia de Alicante tienen este martes suspendidas las clases por la alerta naranja por lluvias. En total, hay 39.161 alumnos afectados, según la Conselleria de Educación.

La cancelación de la actividad escolar se ha producido en las comarcas de la Vega Baja, Baix Vinalopó y Alto Vinalopó. Albatera, Almoradí, Benejuzar, Bigastro, Cox, Granja de Rocamora, Orihuela, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, Crevillent y Novelda son los lugares en los que los colegios e institutos han permanecido cerrados.

Mucho mayor impacto ha tenido la suspensión de las clases en la provincia de Valencia, con 139.631 alumnos afectados y 40 municipios sin actividad escolar, debido a una alerta roja que ha dejado acumulados más de 200 litros en puntos del litoral.

En Castellón, todos los centros están operativos este martes, sin ninguna incidencia, según el departamento de José Antonio Rovira.

Así, en la Comunidad Valenciana, hay un total de 178.792 alumnos sin clases y 53 municipios que han clausurado los centros educativos.

Medio millón de alumnos sin clase

Las medidas preventivas como consecuencia de las lluvias torrenciales tuvo el lunes un mayor alcance, como consencuencia de las alertas meteorológicas. Casi medio millón de estudiantes en toda la región no pudo acudir a los centros educativos, porque 243 localidades cancelaron las clases.

En la provincia, hubo 19.854 alumnos sin actividad académica en cinco municipios.

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo, ha recordado, ante la situación de alerta climatológica por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana, que los trabajadores tienen el derecho a no asistir a su puesto en caso de emergencia declarada.

Así, se recuerda que los trabajadores pueden acogerse al llamado “permiso climático” recogido en el Real Decreto-ley 8/2024. Se trata de un permiso retribuido que permite a los trabajadores ausentarse hasta cuatro días de su puesto en caso de riesgos graves o alertas climáticas severas que impidan el acceso al trabajo. El permiso es de hasta cuatro días, pero puede prorrogarse mediante un ERTE por fuerza mayor si la situación lo requiere.

Los trabajadores pueden acogerse a este derecho para evitar desplazamientos en situación de peligro. Por tanto, desde la Autoridad Laboral se subraya la importancia de garantizar la seguridad y la integridad física de los trabajadores.

Además, se insta a las empresas a primar la modalidad de trabajo a distancia cuando sea posible y el trabajo en cuestión lo permita y siempre que las condiciones de las comunicaciones lo hagan viable.

Asimismo, la dirección general de Trabajo recuerda que si la empresa tiene prevista la condición de teletrabajo, el trabajador debe de prestar su servicio de esta modalidad. En caso de que el centro de trabajo no esté preparado para poder ofrecer a sus empleados la posibilidad de teletrabajar, el personal debe de notificar a la empresa la imposibilidad de acudir a su puesto y las circunstancias que lo han provocado.