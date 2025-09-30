Desantes, un "renacentista del siglo XXI" distinguido por el Ateneo de Madrid

Renacentista del siglo XXI. Así fue reconocido este martes el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Alicante (UA), Manuel Desantes, por el Ateneo de Madrid.

Centenares de amigos, discípulos y colegas, así como quince organizaciones profesionales se reunieron para reconocer las aportaciones académicas, profesionales, cívicas y sociales del profesor a lo largo de más de cuarenta años. En el acto, que fue muy emotivo, se desgranaron los ejes esenciales de su trayectoria vital.

Por una parte, pusieron el acento en la implicación de Desantes en la UA y en una veintena de universidades de todos los continentes y vinculada al Derecho internacional privado, al Derecho de la Unión Europea, al Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, al Derecho de las tecnologías emergentes y al Derecho del Patrimonio Cultural Intangible. En esta condición hicieron hincapié en la relevancia de la creación en Alicante del Magister Lvcentinvs en Propiedad Industrial e Intelectual, que ha formado a más de mil alumnos, y del Máster en Derecho de la Sociedad Digital.

Por otra, ahondaron en su actividad profesional, centrada en el Servicio Jurídico de la Unión Europea (1998-2000), en la vicepresidencia de la Oficina Europea de Patentes (2001-2008) y en su colaboración con el despacho Elzaburu (2010-2022).

Asimismo, los intervinientes destacaron también la preocupación constante de Manuel Desantes por aportar valor como ciudadano y destacaron la creación de la Biblioteca de los Libros Felices, el compromiso con Fundaciones como la Eisenhower, el ADDA o FIDE y la difusión de la guitarra española en el mundo.

También hubo espacio para destacar su actividad social en favor de los más desfavorecidos, especialmente su contribución a Unicef y a los derechos de los niños, su constante apoyo a la integración de los inmigrantes y su vinculación con instituciones como Cruz Roja, Alicante Acoge, ASPA o Guitarras en la Escuela.

Nuevo proyecto

El catedrático de la UA agradeció a todos los asistentes su presencia y sus palabras y expuso las líneas esenciales de su nuevo proyecto vital, centrado en la creación de una asociación consagrada al fomento del pensamiento crítico entre los jóvenes.

Según Desantes, "la llegada la cuarta era de la historia de la humanidad plantea nuevos e impactantes retos y no les estamos legando a los jóvenes las herramientas eficientes para afrontar un nuevo mundo en el que el poder (sea cual sea, político, económico, religioso o social) va por fin a realizar su sueño de atontar a las masas". En su opinión, por eso es tan importante dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar el pensamiento crítico, tarea a la que invitó a sumarse a todos los asistentes.