Aguas de Alicante, premiada por su labor en sostenibilidad y eficiencia

La gestión eficiente y sostenible del agua en el ámbito turístico se ha consolidado como una prioridad en Alicante. Con este objetivo, Aguas de Alicante impulsa desde 2024 la campaña «No derroches agua, derrocha compromiso», una iniciativa que promueve el consumo responsable entre visitantes y profesionales del sector. El trabajo constante de la compañía en esta materia ha sido reconocido en los Premios Turismo 2025, organizados por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, con un galardón por la sostenibilidad y eficiencia.

La campaña nació con el apoyo del Patronato Municipal de Turismo y la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA). Los primeros materiales se distribuyeron en oficinas de turismo —ubicadas en el Puerto y en la estación de Renfe— y en recepciones hoteleras, trasladando a los visitantes un mensaje claro: el agua es un recurso limitado que debe cuidarse también en vacaciones, etapa en la que el consumo medio puede duplicarse.

Ese mismo año, la acción se amplió con la colaboración de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) y la Concejalía de Comercio y Hostelería, que facilitaron la distribución de soportes en 45 locales asociados. El objetivo era alcanzar también al cliente de restauración y sensibilizarlo sobre la importancia de mantener buenos hábitos en el consumo de agua.

Este 2025, la campaña refuerza su presencia en el sector hotelero. Con el respaldo del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante y de APHA, se han producido 4.000 soportes físicos en castellano e inglés que se distribuyen directamente en las habitaciones de los hoteles de la ciudad. Estos materiales incluyen un decálogo de consejos prácticos para reducir el consumo, desde el uso responsable de toallas hasta pequeños gestos cotidianos que, sumados, marcan la diferencia.

El turismo, aliado de la sostenibilidad

La iniciativa busca implicar a los principales actores del turismo en Alicante. Por un lado, a los visitantes, trasladándoles la importancia de un consumo responsable durante su estancia. Por otro, a los profesionales del sector, que cada vez más incorporan sistemas de ahorro y buenas prácticas en la gestión diaria de hoteles y restaurantes.

La campaña «No derroches agua, derrocha compromiso» forma parte de una hoja de ruta más amplia: el Plan Estratégico 2022-2027 de Aguas de Alicante. / INFORMACIÓN

Según subraya Aguas de Alicante, el compromiso colectivo es clave para garantizar la resiliencia de la ciudad ante un recurso escaso como el agua. La compañía recuerda que, además de las medidas técnicas implantadas en la red, la colaboración ciudadana resulta esencial para preservar el suministro y proteger el entorno.

Concienciación y educación ambiental

La campaña «No derroches agua, derrocha compromiso» forma parte de una hoja de ruta más amplia: el Plan Estratégico 2022-2027 de Aguas de Alicante. Este plan establece cinco ejes de acción, entre ellos la «Vida Circular», que promueve una gestión sostenible del ciclo del agua en todas sus dimensiones —económica, social y medioambiental— y persigue implicar a la ciudadanía en la construcción de un modelo circular.

En paralelo, la compañía desarrolla otras campañas de sensibilización como «Haz que las toallitas dejen de ser noticia», que incide en el uso responsable del sistema de saneamiento. Junto a estas acciones, el Museo de Aguas de Alicante cumple un papel fundamental en la educación ambiental: con más de 250.000 visitantes acumulados desde su apertura en 2009, se ha consolidado como un referente en divulgación y concienciación sobre la gestión del agua.

Las campañas refuerzan su presencia en el sector hotelero. / INFORMACIÓN

Un reconocimiento al esfuerzo

El reconocimiento en los Premios Turismo 2025 avala la trayectoria de Aguas de Alicante en materia de sostenibilidad y eficiencia. La empresa trabaja de manera coordinada con instituciones, asociaciones y agentes sociales para integrar el cuidado del agua en todos los ámbitos, incluido el turístico, uno de los motores de la economía local.

El galardón pone de relieve la importancia de un modelo de gestión que combina innovación tecnológica, educación ambiental y colaboración público-privada. Y confirma que la sostenibilidad, en un destino turístico como Alicante, pasa necesariamente por la preservación del recurso más esencial: el agua.