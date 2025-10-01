Alicante conquista Madrid con una lona gigante con sabor a la "terreta"

Más de 25 millones de personas conocerán los sabores de Alicante este mes de octubre en Madrid. El Ayuntamiento ha instalado una lona publicitaria de más de 250 metros cuadrados en la Puerta del Sol para promocionar la capitalidad gastronómica de España, que este 2025 ejerce la ciudad alicantina. Una acción de alto impacto con la que el gobierno local espera posicionar la hostelería alicantina en todo el país.

La campaña, que ha contado con un presupuesto de 122.000 euros, se enmarca dentro de las acciones promocionales de Alicante Capital Gastronómica, y ha sido diseñada por la agencia "Spain Says", también alicantina. Una compañía que se caracteriza por su lenguaje directo y sus publicidades específicamente pensadas para captar la atención. En la lona se puede leer (parcialmente escrito en inglés) "En Alicante no decimos 'felicidad', decimos 'un verano sin fin, una historia que contar y un arroz que recordar', y yo creo que es bonito". Un mensaje que se hace servir de la fórmula "We don't say...", muy popularizada en los últimos años, llegando a copar incluso títulos de canciones, favoreciendo su difusión entre los más jóvenes y en redes sociales.

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha celebrado este miércoles la iniciativa: "Durante todo este mes estaremos en la Puerta del Sol con una inmensa lona de 257 metros cuadrados. Calculamos más de 5,5 millones a la semana para promocionar la ciudad de Alicante y nuestra gastronomía. Alicante es un verano sin fin, una historia que contar y un arroz que recordar. Y es mucho, mucho más", ha señalado.

Este mensaje se podrá presenciar en el número 4 de la Puerta del Sol, desde este mismo miércoles, 1 de octubre, hasta final de mes. Un periodo en el que se estima que pueda cosechar más de 25 millones de impactos de forma presencial, sin contar todos aquellos que se generen en medios de comunicación o a través de la difusión a nivel particular que le otorguen los propios peatones.

[NOTICIA EN ELABORACIÓN]