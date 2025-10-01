Alicante enciende la pólvora: primera mascletà del ciclo ‘Pólvora Tot l’Any’

Alicante volverá a vibrar este sábado con el estruendo de la pólvora. La avenida del Periodista Rodolfo Salazar, en el Bulevar del Pla, acogerá a las 23.30 horas la primera mascletà nocturna del ciclo "Pólvora Tot l’Any", un programa que llevará el fuego y la pólvora por distintos puntos de la ciudad durante los próximos meses. El disparo estará a cargo de Pirotecnia Turís, que abrirá un calendario con siete mascletàs en concurso y otras citas destacadas hasta junio de 2026.

El responsable de la empresa, Vicente Albarranch, adelantó que la propuesta para este sábado será "una mascletà clásica valenciana, al estilo Turís, con la característica de que predominarán el color y el sonido". El disparo combinará la potencia propia de este espectáculo con los efectos de color que distinguen las mascletàs nocturnas. Así, la mascletà arrancará con una fase digital terrestre con color en los efectos tanto a ras de suelo como en el aire y concluirá con "un final potente" que será digital.

"Nos hace mucha ilusión seguir disparando en Alicante y que sigan contando con nosotros", aseguró Albarranch, quien destacó la felicidad de su equipo ante esta primera cita del ciclo.

La espera hasta el inicio de la mascletà se amenizará desde las 20.00 horas gracias a las barras, música y DJ que instalarán las asociaciones del primer grupo de barracas en la misma avenida, prolongando así la fiesta también después del disparo.

Un ciclo que recorrerá la ciudad

El ciclo ‘Pólvora Tot l’Any’ 2025-2026, presentado en la II Gala de la Pirotecnia ‘Pedro Luis Sirvent’ y organizado por la Federació de Fogueres, llevará la pólvora a distintos barrios antes de las Hogueras. Tras el estreno de este sábado, la programación continuará el domingo 2 de noviembre, con una mascletà en la plaza de España a las 14.00 horas a cargo de Pirotecnia Coeters Dragón.

Habrá que esperar después al 8 de febrero de 2026 para disfrutar de un nuevo disparo, esta vez en el Polígono de San Blas, con Pirotecnia Mediterráneo como protagonista. Además, el calendario incluye la mascletà de Pirotecnia Ferrández en la rotonda de Agatángelo Soler, el 13 de junio, y la tradicional Arribada del Foc del 17 de junio, que disparará Pirotecnia Mediterráneo en la fachada de El Corte Inglés.

Con este arranque, Alicante se prepara para un año de pólvora que promete mantener viva la emoción festera hasta la llegada de las Hogueras.

Calendario completo de mascletás de 2025-2026

Las mascletás de antes de las Hogueras ya tienen fecha y también ubicación. Serán los siguientes días: