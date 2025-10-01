Alicante recuperará el centro de mayores de plaza América tras las continuas protestas por el cierre
El Ayuntamiento volverá a licitar el Servicio de Estancias Diurnas después de que la Generalitat se ofreciera a volver a financiar el programa cancelado en agosto si se dispone de un local adecuado
Un grito que ha dado sus frutos. Tras las continuas protestas de antiguos usuarios y trabajadores del centro de mayores de Altozano (cerrado el pasado mes de agosto) el Ayuntamiento anuncia que volverá a poner en marcha el programa en otra ubicación.
El Servicio de Estancias Diurnas (SED), que se prestaba en Alicante desde hacía más de 20 años, permitía a las personas mayores acudir a un centro entre las 9:00 y las 16:00 donde, además de recibir acompañamiento, participaban en todo tipo de talleres y actividades junto a otras personas en situación similar, ayudándoles a combatir la soledad y a tener un envejecimiento activo.
Sin embargo, el SED cerró sus puertas el pasado 15 de agosto, después de que la Generalitat (quien financiaba el programa) retirase los fondos puesto que las instalaciones no se adaptaban a la normativa autonómica. En ese momento, el gobierno de Luis Barcala anunció un “rediseño” de los Servicios Sociales, con un nuevo centro comunitario en el edificio, pero que usuarios y trabajadores rechazaron al no contar con las mismas condiciones.
Tras ello, comenzaron semanas de protestas. Desde el cierre, los afectados han celebrado más de una decena de concentraciones dirigidas tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat. Ahora, el alcalde recoge el guante y confirma que el SED volverá a abrir.
El regidor alicantino ha señalado este miércoles que el gobierno local ya se encuentra en búsqueda de un espacio que cumpla con las condiciones para recibir de nuevo la financiación autonómica y que, una vez se disponga de él, se volverá a licitar el servicio, con el objetivo de que reabra lo antes posible.
