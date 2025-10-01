El apoyo a Gaza y la condena al genocidio llega a los centros educativos de Alicante

Banderas de Palestina y barcos de papel sobre los charcos del patio de un instituto que simbolizan apoyo y fuerza de la Global Sumud Flotilla, la flota que se dirige a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Así es la iniciativa con la que el IES Miguel Hernández de Alicante ha sensibilizado esta semana a sus alumnos y con la que denuncia el genocidio perpetrado por Israel en el pueblo palestino.

Este instituto, al igual que una veintena de centros educativos de la provincia, se ha sumado a la "Plataforma Marea Palestina, educación contra el genocidio", formada por organizaciones de docentes, familias y colectivos vinculados a la enseñanza, que ya cuenta con más de 300 adhesiones a nivel nacional. Su objetivo es "promover acciones en los centros educativos de nuestro país en apoyo de la población palestina y sus derechos, y denunciar la ocupación ilegal y el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza". En Madrid, el Gobierno de Isabel Díez Ayuso ha prohibido las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios por considerar que se trata de un "tema político".

Cada martes, en este IES alicantino realizan actuaciones distintas como minutos de silencio, lectura de poemas, noticias, cartas, pasan lista con los nombres de los miles de niños y niñas asesinados, hacen performances e instalaciones artísticas.

Los centros realizan minutos de silencio, leen los nombres de los niños asesinados y hacen performances

Un alumno con la bandera de Palestina en el instituto Miguel Hernández de Alicante / INFORMACIÓN

Participantes

Los centros de la Comunidad Valenciana son de los más activos, pues de 217 adhesiones a la plataforma Marea por Palestina, la mitad procede de colegios e institutos de la región. De la provincia se han sumado: El IES Matemàtic Vicent Caselles Costa, de Gata de Gorgos; el departamento de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Alicante; el IES Jorge Juan, de Alicante, la asamblea del profesorado de la EOI de Alcoy; el departamento de Matemáticas y Filosofía del IES Bellaguarda, de Altea; el IES Las Lomas, de Alicante; la Biblioteca del IES Beatriu Fajardo de Mendoza, de Benidorm; el departamento de Francés de EOI Torrevieja; el colegio de educación especial Tomàs Llácer, de Alcoy; el IES La Nucía; el IES Cayetano Sempere, de Elche; el IES Carrús, de Elche; el IES Victoria Kent, de Elche; el IES Gran Alacant; el IES Les Dunes, de Guardamar; el IES Las Norias, de Monforte del Cid; el IES Pare Victòria, de Alcoy; el IES Pere Ibarra, de Elche; el IES Enric Valor, de Alicante; el IES Sixto Marco, de Elche; el departamento de Electricidad del IES La Laguna, de Guardamar; el IES Altaia, de Altea; el departamento de Inglés del IES Xebic, de Ondara y el IES Enric Valor, de Monóvar.

Un barco de papel con la bandera palestina y mensajes de ánimo en el patio del instituto alicantino / INFORMACIÓN

La plataforma aplaude la buena acogida en Alicante y dice que ha habido reticencias puntuales en algunos centros

Las acciones que está impulsando la plataforma educativa en la que están integrados estos centros pretenden condenar el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino y exigir al Gobierno de España el embargo integral de armas (compra, venta y tránsito por territorio nacional) al Estado de Israel y la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con ese Estado.

Hay institutos que han aprobado sumarse a estas medidas a través del claustro, otros a través de asambleas de profesores y en algunos casos tras elevarlo a los consejos escolares. Según la portavoz de Marea por Palestina en Alicante, Pepa Gisbert, en la provincia los centros no han sufrido limitaciones por parte de las Administraciones para celebrar esta acción activista, pero sí que "ha habido pequeñas reticencias muy puntuales dentro de algunos institutos". Pese a ello, el colectivo aplaude la "buena acogida" que está teniendo la campaña.