Barcala insiste en que "Alicante es turismo" pero pide "equilibrio"

El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este miércoles el Día Internacional del Turismo, con una entrega de premios a tres figuras de relevancia en el sector: el cocinero José Manuel Varó, el Hotel Hospes Amérigo y el artista Antonyo Marest. Un encuentro en el que el gobierno local ha vuelto a defender con una lluvia de cifras la importancia de esta actividad, aunque con un discurso centrado también en la importancia de que se desarrolle de forma "sostenible" y de buscar el "equilibrio".

En el evento, la concejala del área, Ana Poquet, ha señalado que las pernoctaciones han subido un 20 % con una ocupación media del 80 %. Además, ha recordado que la aportación del turismo al PIB de la ciudad ha subido cinco puntos hasta situarse en el 20 %, empleando a 40.000 personas en Alicante.

"Es cierto que estamos pasando a un modelo que exige más calidad y equilibrio con la vida de las ciudades", ha reconocido Poquet, quien también ha rechazado "demonizar a la primera industria del país" y se ha reafirmado en su expresión "Alicante es todo turismo", muy criticada por la izquierda y movimientos sociales.

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde, Luis Barcala, aunque en esta ocasión ha preferido hacerlo desde una perspectiva más amplia: "Alicante también es turismo, es muchísimas cosas, no vamos a negarnos a nosotros mismos", ha señalado. El regidor popular también ha abogado por "ser críticos desde dentro para seguir creciendo", con un componente de objetividad. "No vale destruir por destruir", ha añadido.

Al igual que en ediciones anteriores, Barcala ha apostado por "no matar a la gallina de los huevos de oro", por lo que "la responsabilidad es mantener los equilibrios necesarios" para lograr que "la ciudad del futuro, diseñada para ser vivida, crezca simultáneamente al sector".

Además, en un momento en el que el gobierno local tiene previsto anunciar en las próximas semanas medidas para regular los alojamientos vacacionales (tras una moratoria de licencias activa desde enero) el alcalde ha lanzado una advertencia: "Estamos para decidir, no nos tiembla el pulso cuando hay que tomar decisiones".

Premiados

Uno de los momentos más emotivos del acto se ha vivido durante la entrega del reconocimiento póstumo a la trayectoria a José Manuel Varó, primer cocinero que logró una estrella Michelin en Alicante, que han recibido sus hijas, Amelia y María José. Alma del restaurante Delfín y después del Maestral, Varó comenzó en los fogones a los 14 años llegando a lo más alto en el mundo de la gastronomía y fue artífice y referente de la “nouvelle cousine” y de la cocina alicantina.

Del mismo modo, el director del Hotel Hospes Amérigo, Francisco Capó, ha recogido el reconocimiento a la empresa turística. Este hotel de cinco estrellas es además el único de la ciudad y uno de los pocos de España que tiene la certificación ‘S’ de sostenibilidad que otorga el Instituto ICTES de calidad en el Turismo.

Por último, artista Antonyo Marest ha recibido el reconocimiento como embajador de Alicante. Actualmente, es el artista contemporáneo más reconocido fuera de la ciudad, donde lleva su esencia mediterránea y su personal y reconocible estilo “art decó”. Las casetas de salvamento que diseñó para la playa de San Juan se han convertido en todo un icono y uno de los elementos más fotografiados y compartidos en redes sociales de la playa alicantina.