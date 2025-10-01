Barcala pone fecha al Debate sobre el Estado de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante celebrará el Debate sobre el Estado de la Ciudad este mes de octubre. El alcalde Luis Barcala ha fijado la fecha para el pleno extraordinario, con diferencias entre el gobierno municipal y la oposición por la fecha escogida.

Esta sesión, que se celebra anualmente para que la Corporación debata sobre el momento que atraviesa el municipio, tuvo lugar en 2024 el 14 de octubre. Eso sí, lo hizo tras un cambio de fecha solicitado por la izquierda, que pidió posponerlo del 3 al 14 de octubre, dado que en esas fechas estaba previsto celebrar tres plenos diferentes en algo menos de 20 días. En 2023, en cambio, el debate fue suspendido, según explicaron en aquel momento desde el gobierno de Luis Barcala, por tratarse de año electoral.

¿Cambio de fecha?

Este 2025, el regidor popular ha optado porque la sesión tenga lugar el próximo viernes, 10 de octubre, un día laborable precedido del festivo autonómico por el Día de la Comunidad Valenciana y seguido del fin de semana. Así lo ha comunicado Barcala a la Junta de Portavoces (en la que se encuentran representados todos los grupos políticos) este miércoles. En la reunión, los ediles de la izquierda han manifestado su intención de que la cita fuera trasladada a la semana siguiente, al entender que el PP ha escogido la fecha para tratar de que las esperadas críticas que reciba su gestión queden "diluidas". Una "estrategia" similar a la del tripartito de izquierdas, que lo fijó en 2017 el 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad. La petición de la oposición no ha sido atendida en el encuentro por el alcalde.

El gesto ha generado malestar entre algunos de los presentes, que consideran que la convocatoria de la Junta de Portavoces ha sido un "paripé" del alcalde: "Si no va a tener en cuenta otras opiniones y no va a escuchar a nadie, que no convoque, simplemente que lo anuncie", comentaba uno de los ediles a la salida de la reunión este miércoles. Este diario ha consultado al Gabinete de Prensa del Ayuntamiento sobre si se valora tener en cuenta la reclamación de las formaciones progresistas, sin que se haya respondido a la petición de información. En el último Debate sobre el Estado de la Ciudad, el alcalde Luis Barcala aprovechó la sesión para anunciar el nuevo "cheque bebé" y el bono alquiler joven, recientemente aprobados.