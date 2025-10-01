Barcala, sobre las críticas del Síndic a los servicios sociales de Alicante: "Es su opinión"

Una opinión. Así califica el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la reciente resolución del Síndic de Greuges en la que se recoge que la "inacción" del gobierno local "ha generado un grave perjuicio de los servicios sociales". Pese a que el regidor popular defiende que el organismo le merece "mucho respeto", asegura que el ejecutivo municipal atiende las recomendaciones cuando tienen "un fundamento jurídico".

"Unas veces hacen recomendaciones con fundamento jurídico y, en otros casos, lo que hace son sus recomendaciones en su opinión", ha manifestado este miércoles Barcala, en respuesta a la última resolución del defensor del pueblo valenciano adelantada por INFORMACIÓN. "Valoro muchísimo la opinión del Síndic, la tengo siempre en consideración, pero una cosa son las recomendaciones con fundamento jurídico que inmediatamente atendemos y ponemos en marcha y otra cosa son las opiniones, que las tengo en cuenta", ha añadido el alcalde popular, pese a la escasa colaboración del gobierno municipal con el Síndic.

La resolución

A principios de este año, el Síndic de Greuges abrió una queja de oficio por el cese de la actividad de buena parte de la plantilla de Servicios Sociales, al no consolidar el Ayuntamiento de Alicante en tiempo y forma los puestos de trabajo antes de la conclusión del Contrato Programa 2021-2024, lo que provocó la salida de unos 175 trabajadores, dejando en cuadro la atención social en la capital alicantina.

En un extenso documento, de casi veinte páginas, Ángel Luna realizó un prolijo recorrido por los motivos que llevaron a la significativa merma en el personal y sus consecuencias en la prestación de un servicio esencial, llegando a duras conclusiones contra el gobierno liderado por Luis Barcala por las largas listas de espera generadas para atender a la población más vulnerable. Y lo hizo, además, sin haber contado con la colaboración del Ayuntamiento, pese a ser obligación legal.

En la resolución, fechada el pasado 23 de septiembre, el Síndic concluye que el Ayuntamiento "incumplió su obligación de garantizar la prestación de los servicios sociales de atención primaria básica y específica de su competencia, ante la reducción de en torno el 50 % de la plantilla de profesionales". Un deber que tuvo sus consecuencias, como recoge el texto: "Este hecho se ha traducido en el incremento de las listas de espera para la población más vulnerable y necesitada de la ciudad, generando un gran impacto negativo en la calidad del servicio y carencias en la prestación de servicios". Entre ellos, el servicio de atención a personas con enfermedad mental, el equipo específico de intervención con infancia y adolescencia y el de atención a mayores en riesgo, además de otros servicios como el de acogida, asesoría jurídica y mediación, entre otros.