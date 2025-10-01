Así serán las nuevas normas para viajar en el TRAM a partir de hoy
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana anuncia cambios en las condiciones para poder usar el tranvía en Alicante
El TRAM de Alicante estrena nuevas normas de acceso para bicicletas plegables a partir de este miércoles. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ya permite que las bicicletas no eléctricas plegables viajen en toda la red sin límite de unidades, siempre que se cumplan unas condiciones específicas.
Hasta ahora, solo dos bicicletas plegables podían subir al TRAM. Con la nueva regulación, esa restricción desaparece, aunque la norma exige que viajen plegadas en todo momento, tanto al acceder como al salir de las instalaciones, según indican fuentes de FGV a INFORMACIÓN.
La compañía las equipara a un bulto de mano: deberán transportarse en el último coche del convoy y sus portadores tendrán que permanecer de pie junto a ellas en los espacios libres. Además, serán responsables de evitar molestias al resto del pasaje y de no causar daños en trenes o estaciones.
Límites y prohibiciones
Las bicicletas no eléctricas sin plegar siguen sin estar autorizadas en la red del TRAM, una restricción que también se mantiene para los vehículos eléctricos como los patinetes. La única excepción continúa siendo los dispositivos destinados a Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Por otra parte, el reglamento establece que en ningún caso estos vehículos podrán bloquear puertas de entrada y salida ni el acceso a las cabinas de conducción. FGV recuerda que estas condiciones en el transporte de bicicletas no eléctricas plegables podrán variar en función de la demanda. El personal del TRAM tendrá la capacidad de restringir el acceso de bicicletas si el nivel de ocupación lo requiere. También durante eventos con gran afluencia, como las Hogueras, se podrá llegar a prohibir su entrada.
Un proyecto en estudio
Asimismo, fuentes de FGV indican a INFORMACIÓN que mantiene abierta la posibilidad de ampliar las condiciones en el futuro. Entre las opciones sobre la mesa está permitir el acceso de bicicletas no plegables en determinados tramos interurbanos o en horarios de baja demanda. Se trata, no obstante, de una propuesta que aún se encuentra en fase de estudio.
Pese a los cambios, desde Alacant en Bici, critican que continúe prohibido acceder con bicicleta al TRAM de Alicante. "Seguimos sin poder subir la bici al TRAM y esto supone un ataque directo a la movilidad sostenible. Muchas personas combinaban tranvía y bicicleta en sus desplazamientos diarios y ahora se ven obligadas a renunciar a esa opción. Quienes implantan estas medidas ni conocen ni entienden la movilidad sostenible", denunció el portavoz de la plataforma, Pedro Raigal. Asimismo, Raigal recordó que en Valencia las asociaciones ciclistas ya han anunciado acciones legales por considerar que la restricción incumple normativa europea: "No se pueden dar pasos atrás en movilidad sostenible", afirmó.
