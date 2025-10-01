¿Qué es la enfermedad de Chagas que también se trata en Alicante?

"El profe sin miedo: una historia de Chagas" es el título de la iniciativa de divulgación y concienciación sobre esta enfermedad tropical crónica y silenciosa que ha organizado el Hospital General de Alicante, que cuenta con la Unidad de Referencia de Enfermedades Importadas y Salud Internacional para la provincia.

Además del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes, este servicio lleva a cabo diferentes campañas de cribado comunitario. "El Chagas es una infección crónica oculta, asintomática, provocada por la picadura de la vinchuca, (el insecto transmisor del parásito), que solo empieza a dar síntomas cuando ya hay una afectación grave del corazón o del tubo digestivo. En fases avanzadas puede ser letal", explica el responsable de la unidad, el doctor Diego Torrús.

Esta dolencia solo empieza a dar síntomas cuando ya hay una afectación grave del corazón o del tubo digestivo

Test en sangre

De ahí la importancia de hacer el test en sangre cuando la persona está asintomática y así poder diagnosticarlo, puesto que el tratamiento es más eficaz cuando la infección está en fase precoz.

Dentro de la iniciativa organizada por el departamento de salud, entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre, el centro sanitario abre sus puertas a proyecciones, conferencias de expertos y mesas redondas, que ofrecerán una oportunidad única para aprender, reflexionar y dar visibilidad a esta patología. El ciclo de actividades científicas y divulgativas se completa con una exposición fotográfica.

El Doctor Balmis organiza un ciclo de actividades divulgativas y una exposición sobre el Chagas hasta el 15 de octubre

La iniciativa está organizada por el Colegio de Médicos de Alicante (Coma), el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), la Unidad de Referencia de Enfermedades Importadas y Salud Internacional del Doctor Balmis y el Área de Parasitología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Presentación de la exposición y el ciclo de actividades sobre la enfermedad de Chagas en el Hospital de Alicante / INFORMACIÓN

Unidad de referencia

La coordinación ha corrido a cargo del doctor Diego Torrús Tendero, responsable de la unidad de referencia, integrada en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Alicante

La exposición ha sido inaugurada este miércoles con la asistencia del doctor Torrús, el gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano; la vicepresidenta segunda del COMA, Ana Segura; y el secretario general del COMA, José Manuel Peris.

El impulsor del evento anima a toda la ciudadanía alicantina a inscribirse y asistir a este interesante ciclo.

La muestra reúne imágenes y testimonios de personas en el Chaco Paraguayo, en el marco del proyecto «Fortalecimiento del Ministerio de Salud de Paraguay en la lucha global contra la enfermedad de Chagas mediante la conformación de una red de atención protocolizada de centros del Sistema Nacional de Salud», del Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay.

Patología desatendida

“El objetivo es hacer del Chagas un tema de conversación y ofrecer a pacientes, profesionales y población general una exposición divulgativa y diferentes actividades para visualizar una de las llamadas enfermedades tropicales desatendidas. En América Latina, ninguna enfermedad parasitaria mata más que el Chagas. En España se calcula que hay entre 40.000 y 60.000 personas con esta enfermedad”, apunta el doctor Torrús.

En la Comunidad Valenciana, dentro del cribado de enfermedades infecciosas en embarazadas, a las mujeres procedentes de Latinoamérica se les practica también la prueba del Chagas. “De esta manera identificamos a la madre positiva, la tratamos tras el embarazo y realizamos pruebas al recién nacido. Curiosamente, los niños son los que mejor toleran el tratamiento y en donde mejor funciona, pudiendo curarles por completo”, subraya.

Pacientes procedentes sobre todo de Bolivia La unidad especializada del Hospital de Alicante lleva dos décadas diagnosticando y tratando a pacientes con enfermedad de Chagas, el 90% de los cuales son procedentes de Bolivia, pero también de Paraguay, Argentina, Ecuador y Colombia. Hasta la fecha, ha atendido a unos 200 pacientes, en su mayoría mujeres y unos pocos niños.

Diagnóstico precoz

El diagnóstico precoz es clave pues la enfermedad tiene tratamiento y, sobre todo, es fundamental identificar y tratar a las mujeres en edad fértil, para evitar la transmisión a sus hijos, dado que una de las vías de contagio es la vertical. Los estudios demuestran que, si tratamos a las mujeres en edad fértil, la transmisión es del 0%, explica el doctor.

La Unidad de Enfermedades Importadas y Salud Internacional es de referencia provincial y se integra en la Unidad de Enfermedades Infecciosas (UEI) del Servicio de Medicina Interna. Se trata de una unidad multidisciplinar, que cuenta asimismo con la intervención de la Sección de Microbiología y los Servicios de Medicina Preventiva y Farmacia Hospitalaria, entre otros.