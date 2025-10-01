Coca-Cola Europacific Partners, un compromiso que deja huella

Coca-Cola Europacific Partners mantiene ese equilibrio entre lo global y lo local: ser un gigante internacional sin perder la conexión con el territorio. Su apoyo a la cultura, el deporte, las fiestas populares, las ferias gastronómicas y los proyectos ambientales muestra un compromiso que trasciende la actividad empresarial. Se trata de una huella que no solo se mide en cifras de negocio o inversión, sino en la mejora de la calidad de vida, la preservación del medio ambiente y la proyección turística de la Comunidad Valenciana.

Ahora, Coca-Cola Europacific Partners ha recibido el galardón por el «Compromiso y huella local» en los Premios Turismo 2025, el cual reafirma la implicación de la compañía con el desarrollo económico, social y medioambiental de la Comunidad Valenciana, territorio en el que mantiene una relación histórica que se remonta a los años cincuenta.

Los inicios de Coca-Cola en la región se escriben con acento valenciano. Fue en la década de 1950 cuando un grupo de emprendedores locales fundó Colebega S.A., la embotelladora que sentó las bases de lo que hoy es uno de los mayores grupos de bebidas del mundo. Aquella semilla empresarial no solo impulsó el consumo de Coca-Cola en la zona, sino que contribuyó a generar empleo, riqueza y una cultura de compromiso con el territorio que sigue vigente más de setenta años después.

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) fabrica, comercializa y distribuye todas las bebidas de The Coca-Cola Company (TCCC). La compañía es el resultado de diversos procesos de integración que la han convertido en uno de los mayores embotelladores de The Coca-Cola Company en el mundo y una de las empresas líderes mundiales en el sector de consumo. Sin embargo, su arraigo local en la Comunidad Valenciana sigue siendo un pilar fundamental.

Motor económico y socio del turismo

En la Comunidad Valenciana, Coca-Cola Europacific Partners distribuye sus productos a más de 31.700 puntos de venta, una capilaridad que permite llegar tanto a grandes ciudades como a pequeños municipios rurales. Este despliegue no solo sostiene miles de puestos de trabajo, sino que también vertebra el territorio y refuerza la oferta gastronómica y turística de la provincia, gracias a la colaboración con asociaciones de hostelería y hotelería.

La compañía está presente en las Fogueres de Sant Joan. / INFORMACIÓN

El turismo, uno de los motores económicos de la Comunidad Valenciana, encuentra en CCEP un aliado estratégico. La compañía está presente en las Fogueres de Sant Joan, las Fiestas de Elche, el BenidormFest, el Festival de Cine de Alicante, carreras populares, festivales musicales y jornadas gastronómicas de referencia. Una implicación que contribuye a enriquecer la experiencia de visitantes y residentes, y a consolidar la imagen de la provincia como destino de primer nivel.

Innovación y sostenibilidad

La innovación es otro de los ejes que explican el crecimiento de CCEP. Su estrategia se centra en diversificar categorías, ampliar su porfolio e incorporar variedades bajas en o sin azúcar para responder a las nuevas demandas de los consumidores.

Pero si hay un ámbito en el que la compañía ha querido dejar una huella clara es en la sostenibilidad. Bajo el plan «This is Forward», Coca-Cola Europacific Partners ha definido objetivos concretos en seis áreas clave: clima, envases, agua, bebidas, cadena de suministro y sociedad.

Los datos hablan por sí solos: en España, la compañía ha invertido 3,3 millones de euros en 2023 en proyectos ambientales y sociales. Además, ha logrado reducir en un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 2019 y trabaja con el horizonte de alcanzar un recorte del 30% en 2030.

Imagen en las fiestas de Benidorm. / INFORMACIÓN

Circularidad y acción climática

Uno de los grandes desafíos de la industria de bebidas está en los envases. En este terreno, CCEP ha conseguido que el 100% de sus envases sean reciclables o reutilizables en España, con un 92,6% de vidrio retornable. Un avance que se complementa con innovaciones como el sistema Can Collar®, que sustituye las anillas de plástico por cartón certificado sostenible, ya en funcionamiento en la planta de Valencia.

La compañía también impulsa proyectos colectivos como Hostelería #PorElClima, iniciativa que moviliza a bares y restaurantes en la lucha contra el cambio climático. En la Comunidad Valenciana, más de 1.300 establecimientos están ya adheridos, y varios de ellos han sido reconocidos en los Premios Sin Huella. En paralelo, el programa «Mares Circulares» ha tenido un impacto destacado en las costas valencianas: más de 583 toneladas de residuos recogidos desde 2018, la participación de 6.000 voluntarios y la formación de más de 14.200 personas en reciclaje y economía circular. Espacios como Tabarca, Cabo de las Huertas o la desembocadura del Río Seco han sido escenarios de estas acciones.

Compromiso social y atracción de talento

Más allá del medioambiente, Coca-Cola Europacific Partners también actúa como agente de cambio social. Programas como GIRA Mujeres y GIRA Jóvenes han impulsado la empleabilidad y el emprendimiento de más de 1.400 mujeres emprendedoras valencianas y 300 jóvenes en la Comunidad Valenciana.

En el ámbito laboral, la compañía ha sido reconocida como Top Employer 2024 en España y figura entre las cinco empresas con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento, según el ranking MERCO Talento.

Gracias al desarrollo de la huella local, CCEP contribuye a la promoción de iniciativas sociales y ambientales estando presente en grandes eventos, pero también en multitud de iniciativas locales en las poblaciones más pequeñas de la provincia.