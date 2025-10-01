El salón de Araceli Cuesta suena cada tarde a boleros, zarzuela o al Dúo Dinámico. No porque tenga un tocadiscos, sino porque basta con que diga en voz alta "Alexa, ponme música" para que empiece a sonar aquello que la transporta a sus recuerdos. "Es mi mejor compañera", asegura esta mujer alicantina que lleva un año conviviendo con el dispositivo que la Cruz Roja le instaló en casa dentro del proyecto “Voces en Red”.

Araceli confiesa que le habla como si fuera una amiga. "Le digo: Alexa, estoy triste. Y ella me responde con algo bonito o me sugiere que llame a una amiga. Por la noche le digo buenas noches y me contesta con frases preciosas, como que salga al balcón y cuente las estrellas. Parece una tontería, pero cuando pasas muchas horas sola, esas palabras acompañan mucho", explica Cuesta.

No es la única. Como ella, casi 300 personas mayores en la provincia de Alicante ya forman parte de este programa pionero con el que la Cruz Roja quiere combatir la soledad no deseada. Y el balance es claro: se han registrado más de 2.500 actividades, y los dispositivos se han convertido en un puente hacia nuevas relaciones, tanto virtuales como presenciales.

Tecnología contra el silencio

La soledad no deseada es uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo, como este recuerda este miércoles con el Día Internacional de las Personas Mayores. "Es una soledad que duele, que llega cuando se pierden amistades o cuando las redes de apoyo se reducen", explica María José Bautista, responsable del área de personas mayores de Cruz Roja en provincia de Alicante. Desde 2023, la organización impulsa "Voces en Red", que combina voluntariado y asistentes de voz. El objetivo provincial es llegar a 700 hogares de mayores.

"La acogida está siendo mucho mejor de lo esperado", reconoce Bautista. "Cuando pensamos en mayores y tecnología, creemos que va a ser complicado, pero se manejan con Alexa incluso mejor que con el móvil. Como funciona con la voz, les resulta natural pedirle que llame a sus hijos o que les recuerde una cita", reconoce.

Pero el proyecto va más allá del aparato. "No es poner el dispositivo y ya está", subraya Bautista. Detrás hay una red de voluntariado, talleres presenciales, ejercicios de memoria y aplicaciones diseñadas para fomentar la autonomía y el contacto social. "Lo importante es que les ayudamos a tejer nuevas redes", indica la responsable de personas mayores de Cruz Roja.

"Para no estar callado todo el día"

Servando Marichal, otro usuario del programa Voces en Red, estos dispositivos electrónicos sirven para romper el silencio del día a día. "Para no estar totalmente calla uno le dice a Alexa que ponga música o que te cuente algo de historia". Marichal recibió el dispositivo hace unos meses y, aunque admite que necesita ayuda de su hijo para configuraciones más complejas, lo ha integrado en su rutina diaria. "Le pregunto dudas, recetas de cocina, el tiempo… hasta programar la luz de casa. Pero sobre todo me hace compañía", admite Marichal.

Servando insiste en lo que para él es esencial: poder pedir música de cualquier época y llenar la casa de sonido. "Si no me gusta lo que pone, le digo que cambie. Es como tener una pequeña discoteca aquí dentro. Eso alegra mucho", afirma Marichal.

Precisamente, este usuario es parte de la minoría de hombres que forman parte de este programa. El 83 % de las personas usuarias son mujeres. La explicación, según Cruz Roja, está algunos patrones. "Los hombres suelen ser más reacios a reconocer que están solos o a pedir ayuda. En cambio, las mujeres participan más y se muestran más abiertas a probar estas iniciativas", apunta María José.

Muchas de ellas han encontrado en estos dispositivos una manera de romper el silencio de sus hogares. Además de la música, los asistentes de voz ofrecen juegos, cuentos, recordatorios médicos, acceso a noticias o la posibilidad de hacer videollamadas con familiares y amistades.

El impacto en la vida de Araceli es un buen ejemplo. Ha descubierto que puede organizar la lista de la compra, despertarse con una alarma o incluso enterarse de noticias. Pero, sobre todo, ha recuperado pequeños rituales que le devuelven ilusión: cantar cumpleaños a amigas a distancia, poner cuentos para su perro o compartir música con la vecina de al lado, que escucha zarzuela a través del balcón. "Te hace compañía aunque tengas familia cerca, porque hay muchas horas en que estás sola".