Arrancan las obras de Costas para recuperar el litoral de Agua Amarga en Alicante

Comieza el movimiento de tierra en la playa de Agua Amarga. La Dirección General de Costas ha dado este miércoles inicio a las obras de restauración ecológica en el litoral de Agua Amarga, al sur de Alicante. El proyecto tiene como objetivo la recuperación del tramo costero del Saladar de Agua Amarga, un enclave que ha sufrido en las últimas décadas tanto los efectos de la erosión natural como el uso indebido de parte de la zona como aparcamiento para caravanas.

La intervención se extenderá desde la Cala de los Borrachos hasta el límite norte de Urbanova. Hacia el oeste limita con el saladar de Agua Amarga y la carretera de Urbanova y hacia el este con la Playa de Agua Amarga. La actuación, adjudicada el pasado mes de julio a la empresa Eneas Servicios Integrales, cuenta con un presupuesto de 268.888 euros y un plazo de ejecución de un año.

Deterioro dunar

En una evaluación previa realizada el año pasado, Costas destacó el deterioro del cordón dunar de la zona, aunque subrayó su elevado valor ambiental y ecológico al constituir el corredor natural entre las lagunas del saladar y el mar. Se trata de dunas fósiles incluidas en la delimitación de la Zona Húmeda Catalogada. Las obras que ya han comenzado se ejecutarán durante el próximo año sobre esta franja costera sometida a una fuerte presión antrópica. El objetivo de este proyecto es la restauración ecológica del tramo costero y el acondicionamiento del frente litoral con el fin de favorecer "la protección y la conservación medioambiental de la costa", así como el uso y disfrute por los ciudadanos.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se insiste en que, pese a la degradación provocada por el tránsito peatonal y la falta de mantenimiento, la situación es reversible, mientras que el Ayuntamiento de Alicante, a través de un acuerdo de la Junta de Gobierno, se comprometió a asumir la conservación y el mantenimiento de este espacio natural una vez finalizadas las obras de recuperación.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha destacado que esta actuación impulsada por el Gobierno de España busca "recuperar la fachada marítima ahora degradada y transformarla en un espacio público abierto, recuperando al mismo tiempo los valores ambientales y paisajísticos de la zona".

Dos tramos de actuación

El proyecto contempla una serie de actuaciones divididas en dos tramos. En el tramo 1 se prevé la rehabilitación de la gola de entrada a la antigua explotación salinera, que incluirá la limpieza de la gola, la reconstrucción de los márgenes laterales de mampostería y del pretil superior de la carretera de Urbanova, así como la instalación de señalética divulgativa sobre la antigua actividad minera. Asimismo, en el espacio contiguo a Urbanova, frente a la zona de aparcamiento, se procederá a la limpieza y naturalización del área para devolverle su carácter primigenio e integrarlo de manera armónica con la playa existente. Otro de los puntos clave de este tramo será la recuperación completa del cordón dunar, lo que supondrá la eliminación de especies invasoras, la plantación de especies autóctonas de interés ecológico y la instalación de captadores de mimbre junto con un vallado blando de protección.

En cuanto al tramo 2, las actuaciones se centran en la demolición de la actual rampa de varada de hormigón y las obras de fábrica asociadas, además del desmontaje del espigón norte, conservando únicamente la parte sumergida y semisumergida del espigón sur para favorecer la recuperación natural de la playa. En la zona de aparcamiento conectada con la carretera de Urbanova, se delimitará un acceso que permita la entrada de vehículos al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPM-T). A partir de este espacio y en dirección a la Cala de los Borrachos, se habilitará un vial peatonal aprovechando la plataforma de la antigua carretera nacional, que también permitirá el acceso de vehículos de mantenimiento de la desalinizadora y contará con sistemas de cierre regulados por la administración gestora del espacio.

Paralelamente, se limpiará la zona de vegetación de restos antrópicos y se colocará un vallado blando para proteger su regeneración natural. Además, se llevará a cabo la naturalización de la franja costera comprendida entre la rampa de varada y la Cala de los Borrachos, mediante la eliminación de edificaciones y restos de infraestructuras en desuso, con el fin de devolver a este tramo de litoral su carácter natural. Finalmente, en la Cala de los Borrachos se procederá a la demolición y retirada de las construcciones y obras de fábrica aún existentes.