Esatur, excelencia educativa en turismo: un reconocimiento al futuro del sector

La calidad de los destinos no se mide solo en infraestructuras, sino en la preparación y vocación de quienes trabajan en ellos. Ese es el terreno donde Esatur Formación ha sabido marcar la diferencia. Con más de dos décadas de recorrido, el centro ha sido reconocido en los Premios Turismo 2025, organizados por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica, con el Premio a la «Excelencia Educativa en el Sector Turismo». Un galardón que reconoce no solo su trayectoria, sino también su capacidad para transformar la formación en empleo real.

El valor diferencial de Esatur radica en su modelo integral: no solo forma, también abre puertas laborales. La institución no se limita a impartir programas académicos, sino que genera oportunidades concretas para que sus estudiantes accedan a su primer empleo en el sector turístico. Ese compromiso convierte la experiencia formativa en un verdadero trampolín profesional.

La magnitud de este impacto es significativa: el número de profesionales que han pasado por sus aulas es destacable, y buena parte de ellos ha encontrado en Esatur la pasarela para su primera experiencia laboral.

Su modelo formativo incorpora nuevas tecnologías, metodologías participativas y un enfoque en la digitalización responsable. / INFORMACIÓN

Un abanico formativo en expansión

Con sedes en Alicante, Madrid, Murcia y Valencia, Esatur ha consolidado una oferta diversa que abarca tanto el turismo como la aeronáutica. Sus programas incluyen el Diploma Superior en Turismo Operativo (TUO), el de Auxiliar Turístico (AT), el de Recepcionista de Hotel (RH) y especializaciones en el ámbito aeronáutico como el de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP), entre otros.

El denominador común es la combinación de teoría y práctica, gracias a un claustro docente compuesto por profesionales en activo y a convenios con empresas que integran prácticas reales en el itinerario académico. Esa fórmula, que acerca el aula al mercado, ha sido una de las claves del reconocimiento.

Pero, Esatur no se detiene en lo alcanzado y apuesta por un nuevo título universitario «Grado en Dirección y Gestión de Empresas y Actividades Turísticas», un proyecto con el que pretende ampliar su impacto académico y responder a la creciente demanda de formación superior especializada en este ámbito. Este paso hacia el nivel universitario reafirma su apuesta por la excelencia y por una visión de futuro que combina innovación, rigor académico y vinculación directa con el tejido empresarial.

Una empresa que ha sabido diversificar

La formación fue el origen de Esatur, pero la compañía ha sabido diversificar su oferta. Con apenas 3.000 euros y mucha ilusión, Jorge Rodríguez fundó en 2004 una modesta escuela de azafatas y turismo. Ese primer paso, acompañado después por su socia Raquel Martínez y José Trigueros, fue el germen de un proyecto que no tardó en diversificarse. Lo que empezó como una escuela homologada por el Ministerio de Fomento derivó en Esatur Servicios, hoy la división más grande del grupo, y posteriormente en un ecosistema empresarial que combina formación, organización de eventos y gestión de activos turísticos.

El valor diferencial de Esatur radica en su modelo integral: no solo forma, también abre puertas laborales. / INFORMACIÓN

Con los años, Esatur ha integrado marcas y entidades como el IMEP Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández, o Nature Suites Puig Campana, y ha alcanzado prestigio en la gestión integral de museos y centros culturales —entre ellos el MARQ, el Museo del Prado o el Auditorio Internacional de Torrevieja junto a MediaPro—, además de en servicios aeroportuarios para AENA. También ha liderado hitos como la organización del Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela (Volvo Ocean Race) en todas sus ediciones desde 2008, y coordina eventos para instituciones como la EUIPO y el Parlamento Europeo.

Gracias a alianzas estratégicas con multinacionales como Goppa y Sky Management, Esatur ha reforzado su proyección internacional, consolidándose como un referente del binomio cultura-turismo y desarrollando proyectos innovadores con un fuerte acento en digitalización y sostenibilidad.

Innovación y sostenibilidad como ejes

Su modelo formativo incorpora nuevas tecnologías, metodologías participativas y un enfoque en la digitalización responsable. Paralelamente, fomenta valores de sostenibilidad, inclusión y gestión ética de destinos, preparando a los estudiantes no solo para trabajar, sino para liderar con criterio. La apuesta por integrar innovación en la enseñanza anticipa tendencias y coloca a Esatur a la vanguardia.

En este sentido, el galardón a la Excelencia Educativa en el Sector Turismo supone un hito para Esatur. Es el reconocimiento de 20 años de esfuerzo por formar profesionales capaces de responder a las demandas de un sector dinámico, competitivo y en transformación. Pero, sobre todo, es un impulso para seguir creciendo, diversificando y explorando nuevos horizontes académicos y empresariales.