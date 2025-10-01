Escuela de vida saludable en Alicante: pautas para cuidarnos

Profesionales expertos de distintos ámbitos, entre ellos personal médico y de Enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales, nutricionistas y educadores sociales han participado en la I Escuela de Vida Saludable de Alicante, donde se han ofrecido a la ciudadanía pautas para vivir mejor.

También han colaborado en esta actividad entidades como el Teléfono de la Esperanza, la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) del Ayuntamiento de Alicante, el programa Sabiex para el envejecimiento activo y saludable de la Universidad Miguel Hernández, y Mercalicante. Pues se ha realizado un abordaje de la salud global, física y mental.

Los talleres han abordado el uso de las pantallas, el bienestar emocional, la nutrición y las patologías alimentarias

Acción colaborativa

Alrededor de un centenar de personas de todas las edades han participado en este programa que se ha desarrollado las últimas dos semanas en el Centro Comunitario Plaza del Carmen. Esta primera edición se ha organizado de forma colaborativa por los centros de salud Santa Faz y Gerona y las áreas de Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante.

En el acto de clausura ha intervenido la directora de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant, Fabiola Marrades, acompañada por la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda. Ambas han destacado la alta participación ciudadana y han apostado por repetir la experiencia de formación en salud y cuidados del entorno en comunidad en futuras ediciones.

“Hoy nos llevamos herramientas, sí, pero sobre todo una actitud: la de cuidar nuestro mundo interior y el de los demás con paciencia, empatía y humor. Esto no termina aquí, empieza una nueva forma de vivir más consciente, más humana y justa. Gracias a cada participante, a cada facilitador y a todos los que nos han apoyado. Gracias por escuchar sin juzgar y por construir, día a día, una vida más saludable”, ha indicado Marrades.

Prevención

La asistencia ha superado las previsiones iniciales, llegando a crearse lista de espera en algunos talleres. Durante la primera semana se han abordado temas como primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), el proceso de duelo, el uso saludable de las pantallas o el afrontamiento activo del dolor crónico.

En la segunda semana se han tratado contenidos relacionados con la formación en RCP, el bienestar emocional, la nutrición y las patologías alimentarias, género y sexualidad, el papel de los abuelos en el siglo XXI, la nueva normativa de tenencia de mascotas y la higiene y el bienestar en el entorno comunitario.

Directora de Enfermería, edil de Sanidad, profesionales y algunos de los participantes clausuara escuela de vida saludable / INFORMACIÓN

Estrategia de salud comunitaria

La Escuela de Vida Saludable ha contado con el apoyo de los Consejos Básicos de Salud Gerona y Santa Faz.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Salud Comunitaria impulsada por la Conselleria de Sanidad, que busca acercar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades a la ciudadanía a través de la participación activa de profesionales, instituciones y tejido asociativo.