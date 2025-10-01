Los hospitales de Alicante amplían consultas para reducir listas de espera

Los hospitales públicos de la provincia de Alicante, al igual que los del resto de Valencia y Castellón, estrenan con el arranque de octubre el turno de tarde para consultas, pruebas diagnósticas y cirugías menores. Se trata de un nuevo sistema de jornadas laborales en los hospitales de los 24 departamentos de salud de la sanidad pública de la Comunidad Valenciana, que tiene como principal objetivo reducir listas de espera y que se hará en principio con el mismo personal.

Así lo explican este miércoles fuentes de la Conselleria de Sanidad, que precisan que "es un cambio organizativo. El nuevo horario de tarde es dentro de la jornada ordinaria de los profesionales, que ahora harán también jornadas en turno de tarde". Esto supone una reorganización de las plantillas.

Los turnos para los médicos serán de tres de la tarde a diez de la noche o dos de la tarde a nueve de la noche

Instrucciones

La Generalitat envió el pasado verano a las áreas de salud una circular informativa con las instrucciones sobre el nuevo turno obligatorio en los hospitales, en principio de lunes a jueves. También se iba a aplicar en los centros de salud aunque finalmente en la reorganización de Atención Primaria se ha dado marcha atrás.

El turno vespertino en los centros de salud implicaba reforzar la agenda por las tardes y que la asistencia de los sábados por la mañana se concentrara en los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) y Puntos de Atención Continuada (PAC), donde se ven las urgencias. Sanidad lo frenó al toparse con el rechazo de los principales sindicatos, bajo el argumento de que va a evaluar el nuevo modelo de productividad, que pasa de uno a dos complementos y prima, entre otras cosas, la reducción de las demoras.

A coste cero

El conseller, Marciano Gómez, aprovechó la presentación de los presupuestos de su departamento en las Cortes Valencianas el pasado mes de marzo para anunciar la apertura de los hospitales por las tardes en jornada ordinaria a coste cero a través de la reorganización de las plantillas, como ya se venía haciendo en La Fe o en el Clínico de Valencia.

Algunos hospitales ya decidieron hace tiempo de forma voluntaria implantar las citas vespertinas pero desde ahora se adopta de forma generalizada en todos los hospitales y especialidades. Así, los pacientes podrán acudir por la tarde a su consulta de hospital en una nueva apuesta de la administración por mejorar la atención al paciente.

Los turnos serán de tres de la tarde a diez de la noche o dos de la tarde a nueve de la noche. Son las dos opciones de Sanidad para dar mayor flexibilidad horaria a los facultativos y al resto del personal sanitario.

Tipo de pacientes

Cada centro deberá estipular el horario elegido en cada actividad y especialidad, en función de si son asistencias quirúrgicas y médicas. Cada hospital ha diseñado el número de citas disponibles cada tarde según los diferentes tipos de pacientes o si se trata de una primera visita o una revisión compleja, del tipo de procedimiento y de la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos.

Especialidades en función de la demanda La Conselleria de Sanidad afirma que las especialidades que se ofrezcan con turno de tarde las fija cada departamento en función de la demanda y disponibilidad en cada uno de sus servicios. El cambio de horario se revisará cada mes a lo largo del primer trimestre desde su entrada en vigor para evaluar su funcionamiento. "No es algo estático sino dinámico, se irá evaluando", explican desde la administración sanitaria.

Módulos

Hasta ahora, la jornada ordinaria terminaba a las 15 horas; y por la tarde se atendía a los pacientes en servicios de refuerzo a través de módulos y horas extras sobre todo para reducir la demora tanto en consultas como en operaciones.

Al implantarse el turno de tarde, cada hospital organizará sus turnos, lo que implica eliminar los módulos y las horas extra. Los médicos que trabajen por la mañana no lo harán por la tarde y viceversa. Cada facultativo hará un máximo de seis tardes al mes, y para el personal de Enfermería y otras categorías profesionales está por fijar.