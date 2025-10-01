Mar & Golf Unique Homes, creando hogares junto al Mediterráneo

En 2011, cuando el mercado inmobiliario atravesaba una de sus etapas más inciertas, en Alicante nació un proyecto que destacaba sobre los demás. Jessica Lozano, psicóloga de formación, decidió fundar Mar & Golf Unique Homes con una visión muy concreta: ofrecer a familias, parejas e inversores algo más que una vivienda. Su apuesta era acompañar a cada cliente en la búsqueda de un hogar y de un estilo de vida arraigado al mar Mediterráneo y al golf, dos de los grandes patrimonios de la provincia.

Lo que comenzó como una agencia especializada en los enclaves costeros y residenciales de mayor proyección —Cabo de las Huertas, Playa de San Juan, La Albufereta, Alicante Golf y la Costa Blanca Norte— se ha convertido con el tiempo en una referencia inmobiliaria que ha sabido crecer al ritmo de la ciudad. Alicante ha vivido en la última década una expansión clara hacia sus zonas de playa, y Mar & Golf Unique Homes ha estado allí, interpretando cada cambio, escuchando a cada cliente y ofreciendo inmuebles que se ajustan a las necesidades reales de quienes eligen esta zona para empezar una nueva etapa.

El valor de escuchar y acompañar

Su filosofía: escuchar cada historia y construir juntos hogares llenos de vida, ha permitido que Mar & Golf Unique Homes destaque frente a modelos más impersonales de compraventa. No se trata solo de vender viviendas, sino de traducir las expectativas de quienes buscan el mar, el golf o la tranquilidad mediterránea en un proyecto residencial concreto.

Desde dos oficinas —una en el Cabo de las Huertas/Playa de San Juan y otra en el centro de Alicante— la empresa ofrece un servicio integral de asesoramiento inmobiliario. El catálogo incluye pisos, bungalows, chalets y villas de lujo que cumplen criterios claros: entorno privilegiado, diseño cuidado y exclusividad. La selección de propiedades no se hace al azar; responde a un criterio de calidad que define a la marca desde sus inicios.

Viviendas con identidad

Uno de los pilares de la agencia es la selección de viviendas con entorno: inmuebles con vistas al mar o al campo de golf, en localizaciones que transmiten el espíritu mediterráneo. En paralelo, Mar & Golf Unique Homes ha apostado por un portafolio de viviendas de diseño: minimalistas, de materiales nobles y con posibilidades de personalización. Muchas de ellas han sido reformadas para responder a un público que busca confort contemporáneo en la costa alicantina.

La categoría de viviendas exclusivas completa la propuesta: chalets independientes o dentro de urbanizaciones privadas, pensados para quienes desean un plus de privacidad y distinción. Además, la empresa ofrece apoyo a clientes que desean vender o alquilar sus propiedades, siempre que cumplan con los estándares de calidad de la marca.

Un motor para el turismo residencial

El turismo residencial se ha consolidado en Alicante como un motor económico y de proyección internacional. Cada vez son más las familias extranjeras que eligen la provincia no solo como destino vacacional, sino como lugar para establecer su segunda residencia o incluso su hogar permanente. En este escenario, Mar & Golf Unique Homes ha jugado un papel relevante: su especialización en las zonas más demandadas y su capacidad para conectar con un público internacional han contribuido a posicionar Alicante en el mapa europeo de destinos residenciales de referencia.

El impacto de esta labor va más allá del sector inmobiliario. Implica la dinamización de la economía local, la creación de empleo y la proyección de la provincia como enclave privilegiado para vivir y disfrutar del estilo de vida mediterráneo.

Reconocimiento a una trayectoria

Ese compromiso ha tenido un respaldo público. En los Premios Turismo 2025, organizados por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica, Mar & Golf Unique Homes recibió el galardón a «Mejor agencia inmobiliaria en promoción de turismo residencial». El reconocimiento no solo valida el trabajo de todos estos años, sino que pone en valor la contribución de la inmobiliaria a la consolidación de Alicante como destino residencial de primer nivel.

En un mercado cada vez más competitivo, Mar & Golf Unique Homes se mantiene fiel a la idea que la vio nacer en plena crisis: que una vivienda no es solo un inmueble, sino el inicio de una nueva historia.