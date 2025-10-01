Los decanos de Matemáticas alertan del bajo nivel de los alumnos cuando llegan a la universidad

Nuevo SOS por los bajos resultados académicos en Matemáticas. Esta vez han sido los decanos de las universidades los que han alertado de la "deriva" en la enseñanza de esta asignatura y de la "situación crítica" de los estudiantes a la hora de adquirir competencias en las ciencias exactas en los institutos, un problema que está trascendiendo a la educación superior.

La Federación de Asociaciones de Matemáticas, formada por profesores de Secundaria y de Bachillerato, también ha alzado ya la voz para pedir al Ministerio de Educación una carrera dedicada a la enseñanza para tratar de atajar la fuga de docentes de los institutos, lo que está teniendo su impacto en las notas de los alumnos.

La Conferencia de Decanos de Matemáticas, a la que pertenecen la Universidad de Alicante (UA), la Universidad de Valencia (UV) y la Jaume I de Castellón, ha advertido del deterioro de la enseñanza matemática en España y ha urgido medidas para reforzar los conocimientos de los alumnos en un contexto marcado el auge de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la crisis energética y el cambio climático donde, aseguran, la formación matemática adquiere un papel fundamental. "Más allá de ser una asignatura escolar, las matemáticas constituyen una herramienta esencial para comprender la realidad, analizarla críticamente y tomar decisiones responsables en la vida cotidiana", advierte la entidad en la que están representadas una treintena de universidades españolas.

Los especialistas se apoyan en los resultados recogidos en “Datos y cifras. Curso escolar 2024-25” del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y en el informe PISA, en el que España obtuvo su peor resultado histórico en matemáticas: 473 puntos. Advierten de que hay un "descenso sostenido en el rendimiento en esta materia, especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria" y de que la carencia de estas competencias "limita las habilidades con las que los estudiantes acceden a la educación superior".

Una operación matemática explicada en una pizarra de Alicante / ALEX DOMINGUEZ

Factores de la caída

Los representantes de las facultades de Matemáticas achacan a distintos factores la bajada del rendimiento de los alumnos. En primer lugar, hacen referencia a la inestabilidad de las políticas educativas estatales y autonómicas. También lo relacionan con la reducción del número de horas dedicadas a materias científicas en la enseñanza preuniversitaria, así como a la continua redefinición de asignaturas y con la incorporación de metodologías que no han demostrado ser eficaces.

Por último, hablan de la "ausencia de un sistema coherente de acceso a la profesión docente que asegure la incorporación de profesionales con un conocimiento sólido y profundo de la materia".

Para hacer frente a esta tendencia, los decanos han advertido que los programas de refuerzo que van a tener los centros educativos (Programa de Cooperación Territorial para el Refuerzo de la Competencia Matemática) o el incremento de horas lectivas de esta materia en algunas comunidades autónoma son "pasos acertados", pero son insuficientes.

Los expertos abogan por reforzar la enseñanza de las matemáticas desde las primeras etapas educativas, por actualizar y contextualizar los contenidos de forma realista y coherente con los retos del siglo XXI, por revisar las metodologías didácticas, priorizando procesos de enseñanza- aprendizaje rigurosos y estructurados y por asegurar la existencia de profesorado suficiente, altamente cualificado y con un dominio pleno de la disciplina.

Clase de Matemáticas en un instituto de la provincia este miércoles / HECTOR FUENTES