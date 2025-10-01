Educación
Los decanos de Matemáticas alertan del bajo nivel de los alumnos cuando llegan a la universidad
Los representantes de las facultades hablan de "deriva" en la enseñanza y de "situación crítica" de los estudiantes
Nuevo SOS por los bajos resultados académicos en Matemáticas. Esta vez han sido los decanos de las universidades los que han alertado de la "deriva" en la enseñanza de esta asignatura y de la "situación crítica" de los estudiantes a la hora de adquirir competencias en las ciencias exactas en los institutos, un problema que está trascendiendo a la educación superior.
La Federación de Asociaciones de Matemáticas, formada por profesores de Secundaria y de Bachillerato, también ha alzado ya la voz para pedir al Ministerio de Educación una carrera dedicada a la enseñanza para tratar de atajar la fuga de docentes de los institutos, lo que está teniendo su impacto en las notas de los alumnos.
La Conferencia de Decanos de Matemáticas, a la que pertenecen la Universidad de Alicante (UA), la Universidad de Valencia (UV) y la Jaume I de Castellón, ha advertido del deterioro de la enseñanza matemática en España y ha urgido medidas para reforzar los conocimientos de los alumnos en un contexto marcado el auge de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la crisis energética y el cambio climático donde, aseguran, la formación matemática adquiere un papel fundamental. "Más allá de ser una asignatura escolar, las matemáticas constituyen una herramienta esencial para comprender la realidad, analizarla críticamente y tomar decisiones responsables en la vida cotidiana", advierte la entidad en la que están representadas una treintena de universidades españolas.
Los especialistas se apoyan en los resultados recogidos en “Datos y cifras. Curso escolar 2024-25” del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y en el informe PISA, en el que España obtuvo su peor resultado histórico en matemáticas: 473 puntos. Advierten de que hay un "descenso sostenido en el rendimiento en esta materia, especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria" y de que la carencia de estas competencias "limita las habilidades con las que los estudiantes acceden a la educación superior".
Los especialistas defienden que las ciencias exactas son esenciales ante el auge de la IA, pero también para la vida cotidiana
Factores de la caída
Los representantes de las facultades de Matemáticas achacan a distintos factores la bajada del rendimiento de los alumnos. En primer lugar, hacen referencia a la inestabilidad de las políticas educativas estatales y autonómicas. También lo relacionan con la reducción del número de horas dedicadas a materias científicas en la enseñanza preuniversitaria, así como a la continua redefinición de asignaturas y con la incorporación de metodologías que no han demostrado ser eficaces.
Por último, hablan de la "ausencia de un sistema coherente de acceso a la profesión docente que asegure la incorporación de profesionales con un conocimiento sólido y profundo de la materia".
Para hacer frente a esta tendencia, los decanos han advertido que los programas de refuerzo que van a tener los centros educativos (Programa de Cooperación Territorial para el Refuerzo de la Competencia Matemática) o el incremento de horas lectivas de esta materia en algunas comunidades autónoma son "pasos acertados", pero son insuficientes.
Los expertos abogan por reforzar la enseñanza de las matemáticas desde las primeras etapas educativas, por actualizar y contextualizar los contenidos de forma realista y coherente con los retos del siglo XXI, por revisar las metodologías didácticas, priorizando procesos de enseñanza- aprendizaje rigurosos y estructurados y por asegurar la existencia de profesorado suficiente, altamente cualificado y con un dominio pleno de la disciplina.
Los expertos abogan por reforzar la materia en edades tempranas, más profesores y nuevas metodologías
El Consell defiende el refuerzo de horas y los nuevos métodos
El Gobierno valenciano se ha escudado en las medidas de refuerzo de las Matemáticas frente al problema del bajo rendimiento del que alertan los decanos de las universidades. En primer lugar, la Conselleria de Educación a la ampliación de horas en Secundaria desde el pasado año. Entre las novedades introducidas se incluyó que el alumnado de primero a cuarto de la ESO recibiera cuatro horas semanales de Matemáticas ya durante el curso 2024-2025.
Además, la administración autonómica se ha sumado al Programa de Refuerzo de la Competencia Matemática, impulsado por el Gobierno central y definido por las comunidades autónomas, que implicará que 108 centros educativos de la provincia de Alicante (277 de la Comunidad) con flojos resultados académicos en Matemáticas, tengan apoyo para enseñar la materia con una metodología innovadora, lo que implica una inversión de más de 21,7 millones de euros.
Asimismo, para este curso 25-26, Educación ha anunciado un proyecto de innovación educativa "MAT180", con el objetivo de transformar el aprendizaje de las Matemáticas desde segundo ciclo de Educación Infantil hasta Educación Secundaria.
