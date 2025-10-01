El médico de Alicante Enrique de Madaria "conquista" Harvard

El especialista en aparato digestivo alicantino Enrique de Madaria, médico del Hospital General Doctor Balmis, ha codirigido, junto a otra experta internacional, la segunda edición del curso de enfermedades pancreáticas de la Universidad de Harvard.

Con Madaria ha intervenido la gastroenteróloga estadounidense Yasmín Hernández-Barco en un acto celebrado el pasado fin de semana.

El doctor alicantino, subdirector científico del Instituto de Investigación Biomédica y Sanitaria Isabial, obtuvo un galardón en la pasada edición de los "Importantes" de INFORMACIÓN. Es el primer español que ha obtenido el premio al mejor investigador en Gastroenterología de Europa 2024, dotado de 50.000 euros destinados a financiar un proyecto de investigación. Gracias a estos fondos, junto a su equipo podrá avanzar en el tratamiento de la pancreatitis aguda, dentro del proyecto Waterland.

Además, hace una década la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, un evento que en la actualidad reúne a más de 60.000 participantes de 10 ciudades españolas y 4 italianas, y que en 2024 superó el millón de euros para financiar investigación de excelencia contra esta enfermedad.

Numerosos alumnos

Este curso, titulado “Management of Pancreatic Disorders for the Practicing Clinician”, es la formación en posgrado en Pancreatología con mayor número de alumnos (más de 400) de Estados Unidos.

Lo imparte Harvard Medical School, una de las más prestigiosas escuelas de medicina a nivel mundial.

Consolidado

En esta 2ª edición, el curso se consolida como uno de los más importantes, con 38 ponentes provenientes de 10 países, explica el especialista alicantino.

Se trata de un curso online que busca ser un referente en la formación continuada en enfermedades del páncreas a nivel internacional. En la edición previa se inscribieron alumnos de 49 países.

Waterland

Volviendo a su ensayo Waterland, el investigador ha reclutado para a 800 pacientes con pancreatitis aguda, "en el que hemos comparado dar un tipo de gotero que es el suero salino frente a otro que se llama ringer lactato. Estamos muy orgullosos de este estudio porque es el ensayo clínico en esta enfermedad más grande que se ha hecho de la historia", con 18 centros de 47 países de los cinco continentes.