Los "Playbacks" de Hogueras baten récord de participación para 2025

Los "playbacks" de Hogueras crecen más que nunca. La XXXVII edición del certamen artístico de Hogueras llega con una cifra histórica de participación. Este año, el evento contará con 81 asociaciones inscritas, incluyendo 80 hogueras y 1 barraca, que se distribuirán en 41 números de categoría única, con 12 modalidades infantiles y 12 adultas.

El certamen, que se celebra anualmente en Alicante, contará con más de 2.000 actuantes, una cifra récord que triplica la participación del año pasado. Además, a este número se suman los tramoyistas que contribuyen al montaje y desarrollo de las representaciones, lo que demuestra el creciente interés por este evento, considerado uno de los más populares y tradicionales de la ciudad.

El presidente de la Federació de les Fogueres, David Olivares, subrayó el éxito de esta edición. "En total para 2025 triplicamos el número de participantes del año pasado. Las comisiones se muestran más participativas que nunca y estamos muy satisfechos con la amplia participación", señaló Olivares.

Fechas y venta de entradas

Las eliminatorias comenzarán el próximo 26 de octubre en el Hogar Provincial, mientras que las grandes finales se celebrarán desde el 8 de diciembre en el Centro de Tecnificación. El 7 de octubre tendrá lugar el sorteo que definirá la organización de las fases previas del evento.

Desde la Federació de Fogueres también se ha informado que en breve se darán a conocer las fechas de venta de entradas para asistir a las primeras eliminatorias.