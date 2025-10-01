El tiempo en Alicante: vuelve el sol y suben las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha realizado su previsión para este miércoles en el que se espera que en la provincia de Alicante haya intervalos de nubes bajas por la mañana tendiendo a cielo poco nuboso la segunda mitad del día, con algo de nubosidad de evolución en interior. Aemet no descarta que pueda haber precipitaciones débiles en el litoral durante la primera mitad del día.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios aunque pueden subir ligeramente en el tercio norte. El viento soplará flojo variable con intervalos de nordeste moderado en el litoral la primera mitad del día y tendiendo en general a predominar la componente este por la tarde.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina tendrá una jornada con el cielo despejado aunque por la tarde podría haber alguna nube. Las temperaturas volverán a subir hasta los 26ºC.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un miércoles despejado con temperaturas al alza hasta llegar a los 26ºC.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un miércoles despejado por la mañana y cubierto por la tarde. Las temperaturas también subirán y se mantendrán en torno a los 24ºC durante toda la jornada.

El tiempo en Elda

Elda tendrá hoy el cielo despejado aunque por la tarde podría nublarse. Los termómetros irán en aumento hasta llegar a los 24ºC.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja amanecerá con el cielo cubierto aunque se irá despejando conforme avance la jornada. Las temperaturas no pasarán de los 25ºC.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá hoy el cielo cubierto pero también momentos en los que saldrá el sol por la tarde. Las temperaturas estarán sobre los 25ºC.

El tiempo en Alcoy

El día estará hoy despejado en Alcoy aunque puede haber algunas nubes bajas. Las temperaturas máximas serán de 23ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá hoy el cielo cubierto por la mañana y por la tarde volverá a lucir el sol. Las temperaturas estarán sobre los 25ºC.