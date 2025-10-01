El TRAM de Alicante suspende dos líneas por una avería

El TRAM de Alicante ha anunciado la suspensión total de la circulación en las líneas 4 y 5 desde las 21:30 horas de este miércoles. Según fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), el problema se debe a un fallo en el sistema de enclavamiento localizado en el tramo de Playa de San Juan, lo que ha obligado a detener la circulación en estas dos líneas la noche de este miércoles.

El aviso se comunicó a través de la cuenta oficial del TRAM d’Alacant en X (antes Twitter). En un primer mensaje, publicado poco antes de las 22 horas, se informaba de retrasos generalizados en las líneas 1, 2 y 3, y minutos después se confirmaba la suspensión de las líneas 4 y 5, lo que ha dejado sin servicio al ramal de Playa de San Juan.

¿Qué es el enclavamiento que ha paralizado el TRAM de Alicante?

Fuentes de FGV explican que el enclavamiento actúa como el “cerebro” de la circulación ferroviaria, ya que coordina señales y desvíos para que nunca se produzcan órdenes contradictorias. Si este sistema falla, los tranvías no pueden ponerse en marcha por motivos de seguridad, aunque estén listos para salir.

Los recorridos afectados de dos líneas del TRAM en Alicante

Los recorridos del TRAM suspendidos son los que conectan el centro de Alicante con la zona de Playa de San Juan. La Línea 4 une Luceros con la Plaza de La Coruña, con primeras salidas previstas a las 5:59 horas, mientras que la Línea 5 conecta Puerta del Mar con el mismo destino, con su primer servicio fijado a las 7:45 horas. Fuentes de FGV aseguran que el servicio “parece que se recuperará mañana por la mañana desde primera hora”, aunque recuerdan que todavía necesitan tiempo para resolver completamente la incidencia.

La avería ha obligado a paralizar el servicio en el ramal de Playa de San Juan durante la noche, pero los técnicos trabajan para que los usuarios puedan contar con normalidad con las líneas 4 y 5 en el inicio de la jornada laboral del jueves.