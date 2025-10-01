Rodríguez Reinoso, el fallecido investigador de la UA, considerado entre los más influyentes del mundo

El renombrado catedrático de Química Inorgánica, Francisco Rodríguez Reinoso, se ha convertido a título póstumo en el investigador de la Universidad de Alicante (UA) más citado en todo el mundo. La institución académica ha elevado este año a 60 el número de científicos en el prestigioso ranking Elsevier-Stanford. De un total de 230.334 personas, el que se convirtió en el primer español que obtuvo el premio de la Sociedad Americana del Carbono, ocupa la posición 6.270 en la clasificación (Career) que evalúa el impacto de las publicaciones a lo largo de toda la trayectoria investigadora.

Además, el prestigioso catedrático de Ecología, Fernando Maestre, que el pasado año dejó el campus de San Vicente para investigar en Arabía Saudí, ha sido considerado como el investigador de la UA más citado del mundo en la categoría del ranking (Single year) que mide el impacto del trabajo publicado durante el último año analizado. Está en la posición 2.668 de un total de 236.314 científicos.

Fallecido en 2020 en San Juan, a los 79 años, Rodríguez Reinoso destacó como catedrático de Química Inorgánica y del Laboratorio de Materiales Avanzados de la UA, cuyas investigaciones se centran en el desarrollo de carbones porosos para una amplia gama de aplicaciones tecnológicas, incluyendo la adsorción en fases gaseosa y líquida, la separación y purificación de gas, así como el gas y el almacenamiento de energía. Sus estudios sobre la síntesis y caracterización de carbón activo se consideran puntos de referencia internacional.

En su dilatada carrera, de más de cuatro décadas, fue clave su experiencia en catalizadores con carbono como soporte, sus investigaciones sobre residuos de petróleo y otros trabajos con aplicaciones del carbono, que van desde la industria del automóvil (pistones y anillos de sellado) a materiales para condiciones extremas, tales como la pared interna del futuro reactor de fusión nuclear, el reingreso de vehículos espaciales, etc.

Por su parte, Fernando Maestre, considerado como uno de los expertos en cambio climático más influyentes, fue galardonado en 2022 con el Premio Nacional de Investigación y en 2023 como Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España en la sección de Ciencias Naturales. Maestre ha sido reconocido por la generación de numerosos e importantes avances en el estudio de la biodiversidad y la ecología de las zonas áridas, los impactos del cambio climático en los ecosistemas terrestres y la desertificación.

Nacido en Sax en 1976, es licenciado y doctorado en Biología por la Universidad de Alicante, dirigió el Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global, hasta su traslado a la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá, para buscar una mayor estabilidad y medios para seguir investigando y menos burocracia.

La presencia alicantina ha aumentado en la nueva edición del prestigioso ranking elaborado por investigadores de la Universidad de Stanford con datos de la base Scopus de Elsevier. Con 60 investigadores de la UA en esta clasificación la institución académica ha superado en un 10 % el número de investigadores que aparecieron en el listado del año anterior. El estudio reconoce el liderazgo de los autores en sus respectivas disciplinas.

El listado de excelencia distingue a 40 investigadores en la clasificación que tiene en cuenta toda la trayectoria investigadora, superando los 39 del análisis anterior. En la clasificación que se centra en el trabajo del último año analizado, la UA cuenta con 45 nombres. Un dato especialmente relevante es que 25 investigadores de la UA logran aparecer simultáneamente en ambas clasificaciones, lo que subraya la excelencia, la calidad constante y la producción actual de primer nivel de su investigación.

El liderazgo de los investigadores de la Universidad de Alicante se concentra en áreas de excelencia consolidada a nivel internacional. Disciplinas como las Ciencias Químicas (incluyendo sus ramas de Química Física, Analítica, Orgánica e Inorgánica, así como su aplicación en Ingeniería), la Física Aplicada y la Óptica se mantienen en cabeza. Asimismo, la UA refuerza su presencia en campos estratégicos como la Informática y la Inteligencia Artificial (IA), junto con disciplinas de alto impacto social como Microbiología, Ecología, Turismo y Economía.

Juan Mora, vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante, ha expresado su satisfacción por los resultados: “Estos datos son la prueba fehaciente de la calidad de la investigación que se realiza en la UA, y reflejan el éxito de nuestra apuesta por la ciencia de excelencia. Observar la tendencia creciente en el número de investigadores e investigadoras de la UA y llegar a contar con 60 de ellos en este ranking mundial es un logro muy significativo que subraya nuestra proyección y reconocimiento internacional”.