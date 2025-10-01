La vacunación contra la gripe arranca con poco interés de los colegios de Alicante

La Conselleria de Sanidad, en colaboración con la Conselleria de Educación, ha iniciado la campaña de vacunación frente a la gripe en los centros educativos de la Comunidad Valenciana, que este año se ha ampliado a todo el alumnado que cursa el 2º ciclo de Infantil, es decir, menores de 3 a 6 años. Además, se inicia también en centros de educación especial y de personas mayores de residencias, mientras que la campaña dirigida al resto de la población arrancará el 15 de octubre, priorizando a los grupos de riesgo.

Comienza también la inmunización de personas mayores de residencias y usuarios de los centros de discapacidad

En la provincia de Alicante los colegios de momento han demostrado poco interés: la Asociación de Directores asegura no tener constancia de centros que hayan empezado a inmunizar en esta primera jornada y tampoco la Federación de Padres. La mayoría no tienen aún las autorizaciones.

Desde Sanidad indican que no se vacuna el primer día en todos los centros, que la campaña es progresiva y que depende del Consejo Escolar de cada escuela adherirse o no pues se ofrece la posibilidad pero no se obliga. Recuerdan que "es inhalada, todo ventajas para niños y padres". Algunos colegios celebrarán consejo escolar la próxima semana para abordar la vacunación.

Por encima de la media nacional

La Generalitat destaca que la campaña en centros educativos tuvo muy buena repercusión el curso pasado y permitió incrementar en cinco puntos más la cobertura en los menores de esa franja de edad, alcanzando el 42,8% y situándose por encima de la media nacional.

En la temporada 2024-2025 se inmunizaron frente a la gripe un total de 38.417 escolares en la Comunidad Valenciana: 6.149 en Castellón, 19.327 en Valencia y 12.941 en Alicante. "Protegiendo a los niños se protege a su entorno, ya que son grandes transmisores de sus abuelos, por ejemplo", explican desde la administración.

El acto oficial de la conselleria se ha celebrado en el CEIP Fernando de los Ríos de Burjassot, con presencia del director general de Salud Pública, Juan Beltrán; la directora general de Atención Primaria, Eva Suárez; y el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, para conocer de primera mano el arranque de la campaña.

Imagen proporcionada por Sanidad de vacunación en un centro educativo de la Comunidad / INFORMACIÓN

Dosis distribuidas

Salud Pública ya ha repartido a los distintos departamentos de salud las dosis de vacunas frente a la gripe necesarias, para que puedan comenzar a administrarlas en los colegios a aquellos alumnos cuyos padres lo soliciten.

María Garcés, pediatra y subdirectora general de Prevención y Fomación de la Salud, ha querido dar un mensaje de concienciación sobre esta vacuna, que además "los niños toleran muy bien" por su formato, ya que es inhalada. "Si vacunamos a los niños, lo que estamos haciendo es conseguir primero que no pasen la enfermedad pero además conlleva un beneficio añadido, porque son los que más incidencia de gripe tienen y los que transmiten la enfermedad a los adultos".

Juan Beltrán se suma a este objetivo de la campaña: "proteger a los más pequeños y reducir la transmisión del virus en las aulas y en sus familias”. Por su parte, Eva Suárez ha indicado que “el objetivo de trasladarnos a los colegios es facilitar la conciliación de padres y madres, porque así tienen la opción de vacunarlos en el mismo centro educativo. Y para eso, contamos con equipos sanitarios en los centros de salud de referencia que administrarán la dosis de la vacuna a los menores”.

Autorización de los padres

Los padres reciben una hoja informativa sobre la campaña de vacunación en centros educativos junto con una autorización que deben firmar si quieren que sus hijos sean vacunados en el colegio. Por otro lado, si lo prefieren, tienen también la opción de vacunarlos en su centro de salud.

Cabo ha señalado que son susceptibles de unirse a este programa de vacunación más de 1.400 centros educativos de la Comunidad, lo que supone una población diana de 112.705 alumnos. "El año pasado se vacunó más de 45 % del alumnado y este año esperamos que la incidencia sea mayor porque las familias han comprobado el beneficio que tiene realizar la vacunación en el colegio”.

El director general de Centros Docentes ha recordado que “en julio hicimos una formación para los docentes y asociaciones de padres para que conocieran con detalle en qué consiste el programa, y a partir de ahí el Consejo Escolar, donde está representada toda la comunidad educativa de cada centro, es quien decide si participan o no, siempre con el consentimiento de los padres. Agradecemos la disposición de los equipos directivos y docentes para que este programa pueda llevarse a cabo”.

Por vía nasal y sin pinchazo En el caso de los menores, la vacuna frente a la gripe que se emplea se administra por vía nasal, por lo tanto, no requiere pinchazo, ya que se suministra en forma de aerosol y entre sus beneficios destaca que neutraliza el virus en la vía de entrada, la mucosa nasal. Se trata de una vacuna segura y eficaz, pues reduce a la mitad el riesgo de enfermar y evita hasta 8 de cada 10 ingresos hospitalarios por gripe en los más pequeños, afirma Sanidad. Se administra con una pequeña dosis en cada fosa nasal y es una vacuna trivalente.

Colectivos de riesgo

La vacunación a personas mayores de residencias y usuarios de los centros de discapacidad comienza también este 1 de octubre, ya que se trata de grupos vulnerables y el objetivo es que estén inmunizados antes de la llegada del frío y de la mayor circulación de virus respiratorios.

En el caso de estos grupos, la campaña de vacunación es conjunta frente a los virus respiratorios (gripe, covid-19 y VRS-bronquiolitis), por lo que no solo se administra la vacuna de la gripe, sino que pueden inmunizarse frente a esos tres virus. Para ello, equipos de profesionales sanitarios se desplazan a los centros para administrar las vacunas.

Además, se inmunizará frente al virus de la bronquiolitis a las personas de 60 o más años en residencias y personas inmunosuprimidas por trasplante de pulmón o de médula.