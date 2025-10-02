Las 10 preguntas sobre el tasazo de la basura que más se hacen los alicantinos

La nueva tasa de recogida de residuos en Alicante, además de quejas, ha despertado numerosas dudas entre vecinos y comerciantes. El Ayuntamiento ha aclarado muchas de las cuestiones más habituales, desde la domiciliación del pago hasta las bonificaciones por reciclaje. Estas son las preguntas clave que más se repiten los ciudadanos sobre el llamado "tasazo" de la basura:

1. Si ya tenía domiciliado el recibo de la antigua tasa, ¿tengo que volver a hacerlo?

No. Si el recibo de 2024 estaba domiciliado y no ha cambiado el sujeto pasivo, la domiciliación se mantendrá en 2025 y en los años siguientes.

2. ¿Puedo fraccionar el pago del recibo?

Sí, siempre que el importe sea superior a 100 euros. Los fraccionamientos deben abonarse dentro del ejercicio económico, salvo los que vencen en el último trimestre, que podrán aplazarse hasta el 20 de marzo del año siguiente. La solicitud debe tramitarse en la web municipal.

3. ¿Puedo darme de baja si no quiero este servicio?

No. Es un servicio de recepción obligatoria que se paga siempre, independientemente de si se utiliza o no.

4. ¿Y si solo vivo en mi casa los fines de semana o en verano?

La tasa también se paga. Basta con que la vivienda sea susceptible de ser habitada, ya sea de forma habitual o temporal.

5. ¿Quién debe pagar la tasa de un local alquilado?

En locales y establecimientos, el sujeto pasivo es el titular de la actividad. En viviendas o locales, el propietario puede actuar como sustituto del contribuyente y repercutir la cuota al inquilino.

6. ¿Cómo tributa un local vacío en el que no se ejerce actividad?

En ese caso, el inmueble tributa como si fuera una vivienda, aplicándose la tarifa correspondiente a uso residencial.

7. ¿Qué hago si no recibo el documento de alta?

Las altas se aprobarán progresivamente durante 2025 y se notificarán de forma individual. Si no llega la notificación, se puede descargar en la Oficina Virtual Tributaria, acudir a la Oficina de Relaciones con el Contribuyente (calle Jorge Juan, nº 3) o a la Junta de Distrito correspondiente.

8. ¿Existen bonificaciones en la tasa?

Sí. Los titulares de viviendas que colaboren en la recogida selectiva de residuos orgánicos mediante la tarjeta o la app “Tú haces Alicante” podrán obtener hasta un 20% de descuento. La bonificación varía según el número de depósitos realizados en los contenedores inteligentes, con un mínimo de 4 al mes.

9. Si vendo mi vivienda, ¿tengo que pagar la tasa de ese año?

Sí. La tasa se devenga el 1 de enero y las cuotas son anuales e irreducibles. Los cambios de titularidad en la propiedad surtirán efecto a partir del ejercicio siguiente a la venta.

10. ¿Y si soy propietario de una vivienda y resido fuera de Alicante?

En ese caso, se notificará la incorporación al padrón fiscal de dichos inmuebles en el domicilio fiscal del propietario. Si ha optado por recibir notificaciones electrónicas o está obligado a relacionarse digitalmente con la Administración, la notificación llegará a la Carpeta Ciudadana.