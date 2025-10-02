Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, pieza clave en la recepción de cruceristas

Alicante se ha ganado a pulso un lugar en el mapa internacional del turismo de cruceros. No ha sido casualidad ni fruto de la improvisación, detrás hay años de trabajo constante, coordinación institucional y, sobre todo, la acción de una entidad pionera en España, la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, que ha recibido el «Premio al Impulso del Turismo de Cruceros» en los galardones organizados por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica.

Fundada en 2017, la asociación nació como la primera organización sin ánimo de lucro del país enfocada en la excelencia en la recepción de cruceristas. Su misión: convertir a Alicante y la Costa Blanca en un destino de referencia mundial para las grandes navieras internacionales.

«Alicante por el Turismo de Cruceros», como también se la conoce, aglutina a profesionales, empresas, instituciones y personas que actúan como una sola voz frente al sector. El objetivo es dinamizar, impulsar y orientar proyectos que mejoren la experiencia del crucerista y, al mismo tiempo, generar riqueza para la ciudad y la provincia.

No se trata solo de que los barcos atraquen en el puerto. Se trata de que los pasajeros bajen a tierra y vivan una experiencia que los convierta en embajadores de la Costa Blanca: rutas culturales, excursiones, gastronomía, fiestas, tradiciones, compras, ocio, deporte, enoturismo, artesanía o turismo industrial. Todo ello forma parte del «paquete» que la asociación coordina y proyecta hacia los visitantes.

La asociación nació como la primera organización sin ánimo de lucro del país. / GIA

Impacto económico y social

El esfuerzo empieza a dar frutos visibles. El impacto económico y social del turismo de cruceros en Alicante y la Costa Blanca rondó en 2024 los 66 millones de euros, un 42% más que el año anterior.

Más de 240 acciones desde 2017

En apenas siete años, la asociación ha impulsado más de 240 acciones y actividades, que van desde grandes jornadas sectoriales hasta proyectos muy concretos pensados para mejorar la acogida de los cruceristas.

Además, la entidad gestiona desde hace cuatro años un Punto de Información Turística en la terminal de cruceros del puerto de Alicante, con personal especializado y atención en varios idiomas, lo que se ha convertido en un servicio clave para orientar a los pasajeros recién desembarcados.

Una red de alianzas estratégicas

El éxito no se entiende sin la colaboración institucional y empresarial. La asociación trabaja codo con codo con la Autoridad Portuaria de Alicante, el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, el Patronato Municipal Alicante City & Beach, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y la Concejalía de Comercio, entre otros organismos.

También ha firmado convenios con MSC Cruceros, universidades como la de Alicante y la Miguel Hernández de Elche, así como con asociaciones empresariales y entidades culturales. Esta red permite multiplicar el alcance de sus iniciativas y consolidar a Alicante como puerto base y escala de primer nivel.

El futuro: puerto base y referencia internacional

La visión es ambiciosa: que Alicante y la Costa Blanca no solo sean escala, sino también puerto base de cruceros internacionales, es decir, punto de inicio y final de itinerarios. Esto supone un salto cualitativo con un impacto económico mucho mayor, ya que los cruceristas suelen pasar más días en el destino, alojarse en hoteles, consumir en restaurantes y hacer compras antes y después del viaje.

La Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros se ha convertido en la pieza clave para alcanzar ese objetivo. Su papel como motor de ideas, coordinador de actores y garante de la calidad en la acogida la ha hecho merecedora de este premio y del reconocimiento del sector.