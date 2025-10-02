Alicante inicia las obras para la comisaría de Playa de San Juan once años después

Alicante pone en marcha las obras de la futura comisaría de la Policía Local en Playa de San Juan, once años después de que se proyectaran las actuaciones. La intervención de adecuación del edificio situado en la avenida Locutor Vicente Hipólito da inicio este jueves tras la firma del acta de replanteo por parte del concejal de Seguridad, Julio Calero, y los responsables de la empresa adjudicataria, Abala Infraestructuras S. L., encargada de ejecutar los trabajos.

La actuación, incluida en la segunda modificación de crédito aprobada en julio gracias al acuerdo entre el equipo de gobierno del PP y el grupo municipal Vox, supondrá una inversión de 2.802.424 euros y un plazo de ejecución de ocho meses: uno para la redacción del proyecto ya validado y otros siete para la obra. El objetivo municipal es que el edificio pueda entrar en servicio el próximo mes de abril.

El edificio en reforma cuenta con planta baja y dos alturas, además de un sótano que alberga vestuarios, aseos, galería de tiro virtual, armero, almacenes y cuartos de instalaciones. Las obras se centrarán en el acondicionamiento y finalización de los espacios interiores, incluyendo cajas de escalera y vestíbulos, mientras que los cerramientos exteriores y parte de las particiones ya se encuentran casi completamente ejecutados. Las plantas superiores acogerán salas polivalentes, el Cecopal, el salón de actos y despachos de la jefatura y servicios jurídicos.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, subrayó que esta actuación permitirá "poner en funcionamiento la nueva Jefatura antes del próximo verano y dotar a la Policía Local de unas instalaciones de primer orden, al tiempo que se mejorará la cobertura a la zona de las playas de San Juan, Albufereta y Cabo de la Huerta". Además, Calero destacó que se trata de un paso clave en el desarrollo del nuevo plan director de organización de la Policía Local, que divide la ciudad en tres distritos con comisarías en Babel, Zona Norte (Barítono Paco Latorre) y Playa San Juan.

Años de espera

Iniciada en 2007 para unificar la comisaría de la Policía Local y el parque de bomberos anexo, con una inversión proyectada de 26,7 millones de euros que finalmente fue otorgada por 16,4 millones, la obra quedó interrumpida debido a las dificultades económicas que enfrentó el Consistorio alicantino, dirigido entonces por Sonia Castedo. Como resultado, se priorizó el parque de bomberos, por considerarse "más urgente".

Durante la década siguiente, los avances fueron prácticamente inexistentes aunque las promesas fueron constantes. En 2019, el alcalde Luis Barcala declaró que la infraestructura estaba al "75 % de ejecución" y prometió incluirla en los presupuestos de 2020 para su finalización. Sin embargo, la obra no avanzó. En campaña electoral de 2023, Barcala volvió a comprometerse a terminar el cuartel como una de las prioridades de su programa de seguridad, junto con la implantación del sistema de control inteligente de vehículos en las entradas y salidas de la ciudad. En el presupuesto aprobado para 2024 se incluyó una partida de 3.027.578 euros destinada a la remodelación del edificio.