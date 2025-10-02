Alicante pide otro préstamo bancario de 5 millones para inversiones en barrios

El gobierno municipal de Luis Barcala adjudica, por la vía de urgencia, un nuevo préstamo bancario para impulsar inversiones en barrios de Alicante. En esta ocasión, el Ayuntamiento solicita casi cinco millones de euros a la entidad Arquia Bank, con los que prevé impulsar obras en Carolinas Bajas, San Blas, Playa de San Juan y Rabasa.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves, en una reunión extraordinaria y urgente, la adjudicación de un nuevo crédito que asciende a 4.888.810 euros a Arquia Bank, la entidad heredera de la antigua Caja de Arquitectos. Una vez más, el ejecutivo local ha cargado contra Pedro Sánchez por aplicar la regla de gasto a los Ayuntamientos, que les impide destinar sus remanentes (dinero sin invertir a final de año) en cuestiones que no sean la reducción de deuda. De esta forma, el ejecutivo de Luis Barcala (que solo ejecutó 4 de cada 10 euros previstos para inversiones el pasado año) se ha decantado una vez más por la fórmula del préstamo para "burlar" estas restricciones, inclinándose por el pago de intereses al no poder completar la tramitación de los distintos proyectos en el ejercicio correspondiente.

En este sentido, la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha explicado que "este préstamo se contrata para acometer inversiones clave para la ciudad que no se pueden financiar con remanentes por la regla de gasto impuesta por el Gobierno central, de manera que se utiliza esta fórmula para continuar con los proyectos que Alicante necesita". Una práctica que ya ha sido señalada en varias ocasiones por el interventor municipal, quien considera que el Ayuntamiento no tiene necesidad de endeudarse a través de préstamos privados (cinco desde que Barcala es alcalde de la ciudad).

Las inversiones, al detalle

Según han detallado fuentes municipales a través de un comunicado, el grueso del préstamo, de hasta 3,4 millones, se destinará a la ejecución de las obras de rehabilitación del complejo de Las Cigarreras. El crédito también contempla fondos para la finalización del parque de La Torreta (que lleva más de dos años paralizado), la futura zona deportiva en Playa de San Juan y para las obras de reurbanización del solar municipal que albergará la nueva Comandancia de la Guardia Civil, en Rabasa. Igualmente, se reserva una parte para la adquisición de vehículos, vestuario y maquinaria para el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (SPEIS).

Arquia Bank ha sido la entidad mejor valorada de las diez que se presentaron a la licitación, cuyo plazo de ejecución es de siete años, dividido en dos períodos: una primera etapa de dos años de disposición con carencia de amortización, la cual se extenderá desde la fecha de racionalización del contrato hasta mediados del año 2027; y un segundo período de amortización de capital con una duración de cinco años a contar a partir de la finalización del periodo de carencia.