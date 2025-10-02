Arena Alicante, referente en deporte, innovación y bienestar

Arena Alicante cumple 17 años convertido en mucho más que un gimnasio: un espacio donde deporte, salud, ocio y turismo se dan la mano junto a la Playa de San Juan. Este aniversario llega marcado por una profunda transformación de sus instalaciones, un proceso de renovación que ha situado al complejo en la primera línea del sector deportivo nacional y que acaba de recibir un reconocimiento a la altura: el «Premio al Mejor proyecto de renovación y excelencia en instalaciones deportivas» en la primera edición de los Premios Turismo, organizados por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN a bordo del crucero MSC Musica.

«Somos referentes del fitness en la Comunidad Valenciana y muy bien valorados en el resto de España. Nos exigimos estar siempre a la vanguardia de las últimas tecnologías, de las nuevas tendencias relacionadas con la actividad física y el deporte. Es una forma de adaptar la instalación a lo que pide el usuario actual», explica Enrique Santo, gerente de Arena Alicante, convencido de que el esfuerzo de estos tres últimos años ha colocado al club en un nivel diferencial.

En fitness, Arena ha dado un salto cualitativo con el proyecto RE.EVOLUTION, la renovación completa de la sala de musculación. / Alex Domínguez

Un proyecto de transformación global

La renovación no ha sido un reto aislado, sino un proceso integral que ha afectado a casi todas las áreas del complejo. El cambio más visible está en el campo de fútbol: a la creación de un nuevo terreno de juego de 11 se ha sumado la modernización del original, que contará con bandas más amplias, iluminación de última generación y un césped de calidad profesional.

En fitness, Arena ha dado un salto cualitativo con el proyecto RE.EVOLUTION, la renovación completa de la sala de musculación. El desafío no fue menor: transformar un espacio de más de mil metros cuadrados en apenas tres días. «Fue un reto logístico importante. Pero tener un equipo humano tan implicado, que no solo viene a trabajar sino que siente el proyecto como propio, lo hizo posible. Es un orgullo representar a un grupo así», recuerda Santo.

/ Alex Domínguez

El club también ha apostado por la innovación al aire libre con un espacio de 400 metros cuadrados equipado con maquinaria de última generación de la firma Matrix. Entrenar con la brisa mediterránea de fondo se ha convertido en una de las experiencias más valoradas por los socios.

La raqueta tampoco se queda atrás. Las pistas de tenis han sido pavimentadas y pintadas de nuevo, con un estándar tan alto que han atraído a figuras internacionales como Jannik Sinner, Alex de Miñaur o Matteo Berrettini. En paralelo, las pistas de pádel se han convertido en polo de atracción para deportistas de toda Europa, especialmente de países nórdicos, que aprovechan sus vacaciones en Alicante para entrenar en Arena.

Más que deporte: salud, ocio y bienestar

El complejo no ha descuidado su vertiente social. El área comercial luce renovada con la apertura de un centro de peluquería y estética y la remodelación de la cafetería-restaurante, que ahora ofrece un espacio moderno y versátil donde el socio encuentra tanto un café rápido tras el entrenamiento como un punto de encuentro para socializar.

Otro de los pilares de Arena es su compromiso con la salud. Desde este año acoge el programa VEnCE (Ejercicio y Cáncer), desarrollado junto a la Universidad Europea, que ofrece planes de actividad física adaptada a pacientes oncológicos. La iniciativa, pionera en España, subraya la vocación del club por ser motor de transformación social.

En los próximos meses, además, comenzará la renovación integral de la zona de spa y vestuarios, ampliando la propuesta de bienestar para socios y visitantes.

/ Alex Domínguez

Arena como motor de turismo deportivo

Arena Alicante no solo es un referente local; también se ha convertido en destino de turismo deportivo. A lo largo del año, el complejo recibe equipos profesionales en pretemporada, academias extranjeras de tenis y grupos de pádel del norte de Europa. «Durante la temporada de verano llegamos a recibir más de 1.000 visitantes que aprovechan para hacer fitness, pádel o spa. Es un impacto directo para la restauración y la hostelería de Alicante», apunta el gerente.

Reconocimiento a la excelencia

El galardón recibido en los Premios Turismo ha sido un espaldarazo para el proyecto. Un reconocimiento que, en palabras del gerente, «premia no solo las instalaciones, sino también al equipo humano y a una filosofía que busca siempre dar un paso más».

/ Alex Domínguez

Hoy, con más de 6.000 socios y miles de visitantes anuales, Arena Alicante se reafirma como un modelo de gestión integral del deporte y el bienestar. Un espacio que combina instalaciones de élite, innovación tecnológica, compromiso social y un entorno privilegiado junto a la Playa de San Juan.