Barcala deniega la licencia a los macrodepósitos de Alicante, a la espera del Constitucional

El Ayuntamiento de Alicante insiste en el rechazo a los macrodepósitos: la Concejalía de Urbanismo deniega la licencia de obra mayor solicitada por la mercantil XC Business 90 S. L. para el centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el muelle 19 del puerto. Pese a que la empresa argumenta que la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia (ratificada después por el Supremo) le otorga el derecho a levantar la planta, el gobierno local de Luis Barcala difiere. El ejecutivo municipal sostiene que la mercantil no ha aportado al expediente la preceptiva autorización que ha de emitir la Autoridad Portuaria y, por otro lado, insiste en que, en el proyecto de obras que presentó ante el Consistorio, no coincide con la superficie concedida por la concesionaria del suelo y la certificada por la Autoridad Portuaria.

El vicealcalde, Manuel Villar, firmante del decreto por la baja de la concejala de Urbanismo, resalta que el Ayuntamiento de Alicante tiene "argumentos técnicos de peso para denegar la concesión de la licencia de obra mayor para los macrodepósitos del puerto", dado que la mercantil "ni cuenta con la aprobación del proyecto por parte de la Autoridad Portuaria, ni ha aportado un proyecto adaptado a la superficie que tiene concedida". Dos incumplimientos, según el ejecutivo popular, "que hacen imposible que se les conceda licencia con las preceptivas garantías".

"El Ayuntamiento será contundente"

El edil popular recuerda además que "el Ayuntamiento de Alicante ha manifestado en diversas ocasiones su rechazo a la implantación de los macrodepósitos en el Puerto y será contundente a la hora de aplicar la normativa urbanística para evitar que se instalen si no cumplen con las mínimas garantías exigibles, como es el caso".

De este modo, el decreto de denegación de licencia de obra mayor señala que, el pasado 8 de mayo, se concedió a la mercantil un plazo de 15 días para realizar dos aportaciones al expediente abierto para la concesión de obra mayor. Por un lado, aportar un nuevo proyecto técnico adaptado a la superficie del título concesional, que es de 14.500 cuadrados, ya que el proyecto de obra presentado originalmente hacía referencia a una parcela de 21.500 metros cuadrados. Por otra parte, se le exigía que, con carácter previo a la concesión de la licencia, justificase ante el Ayuntamiento que el proyecto presentado ante la Autoridad Portuaria ha obtenido su aprobación.

Transcurrido el plazo, añade el decreto, "queda constatado que la mercantil no ha subsanado ninguno de los dos extremos puestos de manifiesto, no habiendo aportado en el expediente la preceptiva autorización al proyecto de obra emitida por la Autoridad Portuaria, así como también al no ajustarse el proyecto presentado a la superficie concesional otorgada e incumplir el proyecto la normativa urbanística". Por estos motivos, concluye el documento, "procede denegar la solicitud de licencia de obra mayor".

