El cáncer de mama no espera: aumentan los diagnósticos en mujeres jóvenes en Alicante

Padecer cáncer de mama sin haber cumplido a los 50 años es cada vez más común en Alicante y en toda la Comunidad Valenciana, donde aumentan los diagnósticos de mujeres cada vez más jóvenes. En uno de cada cuatro nuevos casos la paciente no ha llegado a esa edad, y dentro de esta horquilla casi el 60 % no ha cumplido los 45 años y también hay nuevos diagnósticos por debajo de los 40 años. Y la cifra va en aumento.

Las menores de 45 años acaparan el 60 % de los tumores que afectan a una edad más temprana

Según datos del observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2024, último año del que hay una estadística disponible, los médicos detectaron casi un centenar de casos en alicantinas entre 15 y 39 años; un total de 102 entre 40 y 44 años, y 155 más en mujeres de 45 a 49. Los casos en todas las edades fueron 1.467. El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y en la provincia se celebrarán actividades organizadas por distintas asociaciones de pacientes.

"Se detecta un aumento del diagnóstico de cáncer de mama en mujeres jóvenes en los últimos años", corrobora la jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant, Nieves Díaz.

Una mujer se somete a una mamografía en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Cribado poblacional

El cribado poblacional de cáncer de mama, que impulsa la Conselleria de Sanidad, comienza a los 45 años y termina a los 74 años pese a que, paradójicamente, es a partir de los 75 años cuando más casos irrumpen cada año en la provincia: 250. Las mujeres en esa franja de edad reciben una invitación para hacerse una mamografía de control cada dos años. Este programa busca reducir la mortalidad por la enfermedad.

"En las jóvenes aconsejamos la autoexploración mamaria porque la mamografía puede dar falsos negativos" Nieves Díaz — Jefa de Oncología Médica en Hospital Universitario Sant Joan

Sin embargo, los oncólogos consideran ineficaz (y poco rentable) reducir la edad de estas pruebas porque la técnica que se usa en el cribado es la mamografía y puede dar falsos negativos en mujeres jóvenes por tener mamas de mayor densidad. "Lo que debemos aconsejar es que se realicen autoexploración mamaria de forma mensual, mejor en el periodo postmenstrual y, ante la aparición de un cambio o apreciación de un bulto deben consultar con su médico de forma preferente para que se pueda iniciar el circuito de diagnóstico rápido", apunta la doctora Díaz.

Las necesidades de las personas con larga supervivencia Nieves Díaz, jefa de Oncología del Hospital de Sant Joan, quiere poner el foco en las pacientes con larga supervivencia de cáncer de mama. Este tumor se cura entre el 85,5-89% de los casos. "Esto es algo muy positivo pero genera una población creciente de personas largas supervivientes que requiere una atención especial y continuada por el sistema sanitario",

Causas

¿Y a qué se debe ese incremento de casos en mujeres más jóvenes? Afirma la oncóloga que es un tema muy controvertido y que son numerosos los factores que están detrás. Por ejemplo, la exposición a factores ambientales, entre ellos la contaminación.

Pero también a "los cambios del estilo de vida, la obesidad, la falta de ejercicio, la dieta poco saludable y factores hormonales por los aditivos de los alimentos procesados". Sin olvidar el consumo de alcohol y el tabaco.

Son condicionantes que también cita la Organización Mundial de la Salud (OMS): el sobrepeso, la contaminación y el sedentarismo se asocian a algunos tipos de cánceres, como el colorrectal y el de mama.

Aquagym para mejorar las heridas del cáncer de mama en Alicante / Pilar Cortés

No tener hijos

Otros condicionantes que pueden explicar el incremento de la incidencia entre la población más joven son de índole reproductivo: como no tener hijos o no haber llevado ningún embarazo a término, la edad tardía del primer parto y, en general, el retraso de la maternidad en la sociedad actual aumentan el riesgo, aunque la OMS tampoco los considera agentes causales directos.

Entre los factores no modificables, la aparición de la enfermedad en mujeres jóvenes puede deberse a una predisposición genética, sobre todo por la mutación de determinados genes que además hacen que sean tumores más agresivos. En caso de sospecha de síndrome hereditario, los especialistas de las unidades de consejo genético facilitan las recomendaciones y las medidas de prevención para portadoras sanas.

Supervivencia a 5 años

Aunque la supervivencia a cinco años alcanza el 85,5%, gracias a la detección precoz y a los nuevos tratamientos que permite la investigación, la Asociación Española Contra el Cáncer recuerda que las necesidades de estas pacientes van mucho más allá de los tratamientos médicos.

Según datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación, en la fase de supervivencia el 65% tienen miedo a que el cáncer reaparezca, el 57% dice estar preocupadas por su aspecto físico debido al cáncer y sus tratamientos y el 36% afirma tener mala calidad de vida.

En cuanto a su salud sexual, el 46% de las supervivientes declara sentirse molesta por ser incapaces de mantener relaciones sexuales con la frecuencia deseada y el 55% continúa evitando la actividad sexual debido al impacto emocional, también por los efectos secundarios de los tratamientos, como la sequedad vaginal, el dolor durante las relaciones o los cambios hormonales.