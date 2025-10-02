Colegios con ratas en Alicante

Ratas en tres colegios de Alicante. Es la situación extrema a la que han llegado los centros de Infantil y Primaria afectados por el deficitario servicio de limpieza. Los problemas de suciedad no solo se presentan en los patios (donde han aparecido los roedores) por la sobrecarga de trabajo que han denunciado los empleados de la concesionaria. A esto se suma que el Ayuntamiento ha dejado sin control de plagas ni desratización a las cocinas y comedores de los colegios.

Así lo han alertado los equipos directivos alicantinos, a través de un escrito conjunto, que han remitido al servicio de Mantenimiento e Infrastructuras, para adviertir del "grave perjuicio para los centros, puesto que estas actuaciones son esenciales para garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y seguras".

Los directores han lamentado que la decisión de trasladar esta responsabilidad a los colegios conlleva un "importante impacto económico". Y es que los colegios realizan cuatro controles al año lo que supone alrededor de 400 euros de gasto extra, una cantidad que advierten que no pueden asumir sin poner en riesgo el equilibrio de sus cuentas. "Debe recordarse que los presupuestos escolares son limitados y están destinados principalmente a la mejora pedagógica, el material didáctico y el mantenimiento ordinario de las instalaciones", afirman en el escrito.

Comedor y cocina: zonas de riesgo

El control de plagas y la desratización en los centros educativos es tan importante que llega a ser lo primero que solicita la Inspección cuando visita los colegios, según aseguran directores consultados por este diario, quienes tachan de "lamentable" que el Ayuntamiento no esté ejerciendo esta función "cuando son los comedores y las cocinas las zonas en las que más cuidado hay que tener y donde más riesgo hay de que aparezcan ratas e insectos al haber comida", advierten.

Además, los equipos directivos se han apoyado en la normativa autonómica (Orden 18 de mayo de 1995 de la Conselleria de Educación) para advertir de que en ningún momento esta disposición incluye ni traslada a los centros la responsabilidad de actuaciones específicas como el control de plagas y desratización, "competencias que entendemos deben seguir siendo asumidas por el Ayuntamiento como hasta la fecha". En concreto, esa legislación establece: "En los centros de Educación Infantil o Preescolar, de Educación Primaria, de Educación Especial y de Educación de Adultos, los gastos destinados al mantenimiento de inmuebles (como los derivados del consumo de energía eléctrica, calefacción, agua y limpieza) y los ocasionados por la conservación y reparación de los mismos serán cubiertos por las administraciones locales o entidades de derecho público titulares de los edificios" .

Con ello, los colegios han pedido al equipo de Gobierno de Luis Barcala que "reconsidere de inmediato" su decisión.

A esta carencia se suma la suciedad que se están encontrando los centros como consecuencia de los problemas con la concesionaria de limpieza. El comité de empresa de STV ha denunciado ante Inspección de Trabajo turnos excesivos y falta de personal, lo que ha derivado, según aseguran, en un incremento de bajas médicas en la plantilla.

