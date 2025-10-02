Hora y lugar de la concentración por la liberación de la Global Sumud Flotilla en Alicante
El Ministerio de Exteriores hebreo exhibió anoche imágenes de algunos arrestados, como la activista sueca Greta Thunberg, y relató que estaban siendo trasladados a puertos israelíes
Tras el asalto israelí a la Flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, plataformas alicantinas han convocado para esta tarde a las 19.00h en la plaza de la Muntanyeta una concentración para exigir la liberación de los cooperantes, entre ellos el alcoyano Juan Bordera, diputado de Compromís.
Bordera viajaba en el Sirius junto a varios compañeros, entre ellos Ada Colau, Sofía Bucho y Simón Francisco Vidal. La misma Colau dejó pregrabado un vídeo que envió para ser difundido en el caso de ser detenidos por Israel, situación que les mantiene incomunicados en estos momentos.
Bajo el lema "Han assaltat la Flotilla! Totes al carrer!" la concentración espera reunir a un gran número de vecinos después del éxito de las anteriores convocatorias.
