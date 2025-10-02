Universidad
El último argumento del Consell para defender que Valenciano sea optativa en Selectividad
Educación asegura que más de un tercio de las plazas de las universidades son adjudicadas a estudiantes de otras comunidades
El Consell ha vuelto a insistir en la "discriminación" que sufren los estudiantes de la Comunidad Valenciana por examinarse en Selectividad de una asignatura más (Valenciano) que el resto de comunidades sin dos lenguas cooficiales. Y lo ha hecho asegurando que más de un tercio de las plazas ofertadas en las universidades son adjudicadas a estudiantes de otras regiones del país. Según la Conselleria de Educación, de las 47.266 plazas ofertadas en las cinco universidades públicas, 17.264 (un 36,53 %), han sido adjudicadas a estudiantes de otras regiones españolas.
Ante estos resultados, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha incidido en el mensaje lanzado por el jefe del Consell, Carlos Mazón, desde hace una semana para argumentar su plan de que los estudiantes elijan examinarse entre la asignatura de Valenciano o la de Castellano en Selectividad. "El alumnado de las comunidades con lenguas cooficiales sacan peores notas en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), ya que han de realizar un examen más, lo que les repercute negativamente a la hora de acceder a los estudios universitarios”, ha afirmado la responsable autonómica tras dar a conocer las notas de corte de las carreras universitarias en la última adjudicación de vacantes.
De hecho, según advirtió el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en la apertura del curso académico de la Universidad de Alicante (UA), los estudiantes de la Comunidad Valenciana son los terceros con peor nota media del país. Después de que la nota media del alumnado de la Comunidad se situara el pasado curso en un 6,39 sobre 10 (fase obligatoria) frente al 6,74 de la convocatoria anterior y después de que el porcentaje de aprobados también cayera significativamente (en la provincia aprobó un 95,38 % y el curso anterior un 97,8 %), el dirigente autonómico autonómico mostró su preocupación por la "situación de desventaja para acceder a plazas universitarias tanto aquí como en el resto de España".
Sin embargo, la decisión final de hacer optativas las dos asignaturas que ahora son obligatorias en la PAU corresponde al Ministerio de Educación que, como publicó INFORMACIÓN, ya ha advertido de que la intención del Consell del PP "incumple la ley".
El departamento de Pilar Alegría sostiene que la petición de Mazón "no es posible aceptarla" con base a la normativa actual, porque El Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, las características básicas de la prueba de acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión, establece en su artículo 12 que la prueba de acceso constará de cuatro o, en el caso de comunidades autónomas con lengua cooficial, cinco ejercicios, que versarán sobre las siguientes materias: Lengua Castellana y Literatura II, y Lengua Cooficial y Literatura II en aquellas comunidades autónomas que tuvieran dicha lengua, Historia de España o Historia de la Filosofía, a elección del alumnado, Lengua Extranjera II, y la materia específica obligatoria de segundo curso de la modalidad cursada.
Frente a la postura del Gobierno central, la Conselleria de Educación no se ha pronunciado todavía.
Baja el nivel para estudiar Física y Matemáticas
En este contexto, la carrera que se coronó con la nota de corte más alta de la provincia, tras abrirse prescripción en las universidades, el doble grado de Física y Matemáticas de la Universidad de Alicante (UA) ha visto caer en más de dos puntos, la calificación mínima para poder acceder a estos estudios.
La Conselleria de Educación y Universidades ha realizado este jueves la última adjudicación de plazas universitarias, en la que se observa que, desde la primera adjudicación en el mes de julio, se han registrado bajadas de hasta 2,219 puntos respecto a la nota inicial, como es el caso de la carrera que se imparte en el campus de San Vicente del Raspeig. En concreto, este doble grado, que en julio desbancó a la carrera de Medicina con la nota de corte más alta de la provincia (un 13,2 sobre 14), ha rebajado el acceso a alumnos hasta pedir ahora un 10,994 a los estudiantes.
La nota de corte del doble grado de Física y Matemáticas de Alicante cae más de dos puntos
Respecto al grado en Medicina impartido por la Universidad de Alicante, ha pasado de tener un 13,200 de calificación mínima para entrar, según los datos de la primera adjudicación, a un 12,18, en la última llamada a los estudiantes. Y la misma carrera sanitaria que imparte la Universidad Miguel Hernández de Elche ha pasado de tener un 13,163 de nota de corte, a un 12,75 en la repesca, según la Conselleria de Educación.
Así han caído las notas de acceso en las 10 carreras más exigentes de la Comunidad
Tras la última adjudicación universitaria, la variación de los requisitos de los grados con notas de corte más altas de la Comunidad Valenciana en la primera adjudicación es la siguiente:
1. Doble Grado en Física y Matemáticas impartido en la Universitat de València: 13,578 (1ª adjudicación); 13,345 (2º adjudicación); 13,294 (3º adjudicación); 13,294 (4ª adjudicación); 13,294 (5ª adjudicación); 13,294 (6ª adjudicación); 13,268 (7ª adjudicación); 13,268 (8ª adjudicación); y 13,268 (9ª adjudicación). Lo que supone 0,31 puntos de diferencia respecto a la primera adjudicación.
2. PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) impartido por la Universitat Politècnica de València: 13,371 (1ª adjudicación); 13,282 (2ª adjudicación); 13,27 (3ª adjudicación); 13,27 (4ª adjudicación); 13,232 (5ª adjudicación);13,232 (6ª adjudicación); 13,232 (7ª adjudicación); 13,232 (8ª adjudicación); y 13,232 (9ª adjudicación). 0,139 puntos de diferencia.
3. Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas impartido en la Universitat Politècnica de València: 13,333 (1ª adjudicación); 13,114 (2ª adjudicación); 13,016 (3ª adjudicación); 13,016 (4ª adjudicación); 13,016 (5ª adjudicación); 13,016 (6ª adjudicación); 13,016 (7ª adjudicación); 13,016 (8ª adjudicación); y 13,016 (9ª adjudicación). 0,317 de diferencia.
4. Doble Grado en Física y Matemáticas impartido por la Universidad de Alicante: 13,213 (1ª adjudicación); 12,428 (2ª adjudicación); 12,219 (3ª adjudicación); 12,014 (4ª adjudicación); 11,814 (5ª adjudicación); 11,74 (6ª adjudicación); y 11,585 (7ª adjudicación); 11,364 (8ª adjudicación); 10,994 (9ª adjudicación). 2,219 de diferencia.
5. Grado en Medicina impartido por la Universitat de València: 13,202 (1ª adjudicación); 12,803 (2ª adjudicación); 12,803 (3ª adjudicación); 12,803 (3ª adjudicación). 12,803 (4ª adjudicación); 12,803 (5ª adjudicación);12,803 (6ª adjudicación); 12,803 (7ª adjudicación); 12,803 (8ª adjudicación); y 12,789 (9ª adjudicación). 0,413 puntos de diferencia.
6. Grado en Medicina impartido por la Universidad de Alicante: 13,200 (1ª adjudicación); 12,824 (2ª adjudicación); 12,794 (3ª adjudicación); 12,771 (4ª adjudicación); 12,75 (5ª adjudicación); 12,739 (6ª adjudicación); 12,73 (7ª adjudicación); 12,72 (8ª adjudicación); y 12,18 (9ª adjudicación). 0,482 de diferencia.
7. Grado en Ingeniería Aeroespacial impartido por la Universitat Politècnica de València: 13,176 (1ª y 2º adjudicación); 13,038 (3ª adjudicación); 13,038 (3ª adjudicación); 13,023 (5ª adjudicación); 12,974 (6ª adjudicación); 12,942 (7ª adjudicación); 12,942 (8ª adjudicación); y 12,942 (9ª adjudicación). 0,234 de diferencia.
8. Grado en Medicina impartido por la Universidad Miguel Hernández de Elche: 13,163 (1ª adjudicación); 12,781 (2ª adjudicación); 12,781 (3ª adjudicación); 12,781 (4ª adjudicación); 12,781 (5ª adjudicación); 12,781 (6ª adjudicación); 12,781 (7ª adjudicación); 12,781 (8ª adjudicación); 12,75 (9ª adjudicación). 0,413 puntos de diferencia.
9. Grado en Medicina impartido por la Universitat Jaume I de Castellón: 13,085 (1ª adjudicación); 12,75 (2ª adjudicación); 12,75 (3ª adjudicación); 12,75 (4ª adjudicación); 12,749 (5ª adjudicación); 12,74 (6ª adjudicación); 12,728 (7ª adjudicación); 12,717 (8ª adjudicación); 12,714 (9ª adjudicación). 0,371 puntos de diferencia.
10. Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universitat de València: 13,022 (1ª adjudicación); 12,604 (2ª adjudicación); 12,388 (3ª adjudicación); 12,31(4ª adjudicación) y 12,31 (5ª adjudicación); 12,06 (6ª adjudicación); 11,982 (7ª adjudicación); 11,982 (8ª adjudicación); y 11,982 (9ª adjudicación). 1,04 puntos de diferencia.
