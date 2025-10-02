"Nuestros desembarcos y desfiles": así es la nueva exposición de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante

En el interior del Museo de Aguas de Alicante, los Pozos de Garrigós fueron escenario este miércoles de la apertura de la exposición fotográfica “Nuestros desembarcos y desfiles”. Esta muestra, impulsada por la Federación de Moros y Cristianos de Alicante (FMYCA), se presenta en la Sala Multimedia del museo y permanecerá disponible para el público hasta el 15 de octubre.

La inauguración reunió a varias figuras destacadas de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante, como su presidente, José Pascual Saura Gallud, la vicepresidenta, Maribel Valero, o la responsable de prensa y relaciones internacionales, Mª Carmen Albertus. Numerosos asistentes se acercaron a acompañar este inicio oficial de una exposición que refleja la esencia festiva de Alicante y revive algunos de los acontecimientos más simbólicos de la ciudad, como los Moros y Cristianos, el Gran Desembarco y sus desfiles.

Segundo año en los Pozos de Garrigós

El presidente de la Federaciñón de Moros y Cristianos señaló que esta muestra es una extensión la memoria de las fiestas. "Que esta muestra sirva para reconocer el valor cultural y humano de nuestras fiestas, para acercar a nuevos públicos, a los alicantinos y a los visitantes su riqueza y para recordar a todos nosotros que las tradiciones, como el agua, son fuente de vida y de identidad", declaró José Pascual Saura.

Para Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, "abrimos las puertas de este espacio museístico un año más para acoger esta muestra que supone la promoción de arraigadas tradiciones alicantinas. Junto a ello, el Museo de Aguas de Alicante ofrece una amplia oferta dentro de su programación cultural anual con propuestas de vanguardia, en su mayoría a cargo de artistas alicantinos"

La Federación de Moros y Cirstianos de Alicante promueve la organización de actividades y eventos para mantener viva la tradición festera. Así y por segundo año consecutivo, el Museo de Aguas de Alicante acoge e impulsa la divulgación de la misma. La muestra podrá visitarse en el horario habitual del centro: de septiembre a mayo, de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los fines de semana de 10:00 a 14:00 horas.

Agenda cultural de octubre

Además de la muestra inaugurada este miércoles, el mes de octubre se completará en los Pozos de Garrigós con la exposición de fotografía, danza contemporánea y proyecciones de Esther Abellán y Connie Rico, bajo el título "Como El Agua", y la lectura dramatizada "Una boutique en La Florida", a cargo de Francesc Sanguino.