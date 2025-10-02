"Nuestros desembarcos y desfiles": así es la nueva exposición de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante
La muestra que acoge los Pozos de Garrigós, en el Museo de de Alicante, estará abierta a todos los públicos en la sala multimedia hasta el 15 de octubre
En el interior del Museo de Aguas de Alicante, los Pozos de Garrigós fueron escenario este miércoles de la apertura de la exposición fotográfica “Nuestros desembarcos y desfiles”. Esta muestra, impulsada por la Federación de Moros y Cristianos de Alicante (FMYCA), se presenta en la Sala Multimedia del museo y permanecerá disponible para el público hasta el 15 de octubre.
La inauguración reunió a varias figuras destacadas de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante, como su presidente, José Pascual Saura Gallud, la vicepresidenta, Maribel Valero, o la responsable de prensa y relaciones internacionales, Mª Carmen Albertus. Numerosos asistentes se acercaron a acompañar este inicio oficial de una exposición que refleja la esencia festiva de Alicante y revive algunos de los acontecimientos más simbólicos de la ciudad, como los Moros y Cristianos, el Gran Desembarco y sus desfiles.
Segundo año en los Pozos de Garrigós
El presidente de la Federaciñón de Moros y Cristianos señaló que esta muestra es una extensión la memoria de las fiestas. "Que esta muestra sirva para reconocer el valor cultural y humano de nuestras fiestas, para acercar a nuevos públicos, a los alicantinos y a los visitantes su riqueza y para recordar a todos nosotros que las tradiciones, como el agua, son fuente de vida y de identidad", declaró José Pascual Saura.
Para Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, "abrimos las puertas de este espacio museístico un año más para acoger esta muestra que supone la promoción de arraigadas tradiciones alicantinas. Junto a ello, el Museo de Aguas de Alicante ofrece una amplia oferta dentro de su programación cultural anual con propuestas de vanguardia, en su mayoría a cargo de artistas alicantinos"
La Federación de Moros y Cirstianos de Alicante promueve la organización de actividades y eventos para mantener viva la tradición festera. Así y por segundo año consecutivo, el Museo de Aguas de Alicante acoge e impulsa la divulgación de la misma. La muestra podrá visitarse en el horario habitual del centro: de septiembre a mayo, de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los fines de semana de 10:00 a 14:00 horas.
Agenda cultural de octubre
Además de la muestra inaugurada este miércoles, el mes de octubre se completará en los Pozos de Garrigós con la exposición de fotografía, danza contemporánea y proyecciones de Esther Abellán y Connie Rico, bajo el título "Como El Agua", y la lectura dramatizada "Una boutique en La Florida", a cargo de Francesc Sanguino.
