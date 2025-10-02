Más de 600 donaciones de sangre y médula en la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante, a través del proyecto Universidad Saludable y en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, ha celebrado con gran éxito una nueva edición de la Maratón de Donación de Sangre y Médula, celebrado entre los días 30 de septiembre y 1 de octubre, en el cual se han superado las expectativas previstas de participación y se ha consolidado como un ejemplo de compromiso social y solidaridad universitaria.

En total, se registraron 647 donaciones, de las cuales 214 correspondieron a nuevos donantes, una cifra especialmente relevante que refleja el espíritu solidario y generoso de la comunidad universitaria.

Salva vidas

Cada donación representa una esperanza de vida y permite salvar hasta tres personas. La donación de sangre y médula constituye un acto altruista, insustituible. La sangre no puede fabricarse y resulta imprescindible en tratamientos oncológicos, cirugías, accidentes o partos complicados.

De igual modo, la donación de médula puede convertirse en la única vía de curación para personas con enfermedades graves como leucemias o linfomas. Por este motivo, cada donante se convierte en un eslabón fundamental en la cadena de la vida.

El autobús del Centro de Transfusiones en el campus / INFORMACIÓN

Solidaridad

Desde Universidad Saludable y el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana se trasladó un agradecimiento especial a toda la comunidad universitaria —alumnado, profesorado y personal de administración y servicios— por demostrar, una vez más, que la solidaridad forma parte de la identidad de la Universidad de Alicante.

Sorteo

Asimismo, Universidad Saludable informa de que los premiados en el sorteo de kits de merchandising UA —donados por diferentes vicerrectorados, servicios y facultades— serán contactados por vía telefónica. Los nombres también aparecerán en la web de Universidad Saludable y en el perfil de Instagram @ua.saludable.