Los estudiantes de Alicante se echan a la calle por Palestina

Con lemas como "no es una guerra es un genocidio", " Israel asesina el pueblo palestino" y "Sumud flotilla libre, Gaza en paz", decenas de estudiantes se han echado este jueves a la calle en Alicante en defensa de Palestina. La movilización, convocada por el Sindicato de Estudiantes también en Valencia y Castellón y secundada por otras ciudades de la Comunidad Valenciana, ha dejado aulas prácticamente vacías en muchos institutos de la provincia.

En algunos centros han faltado más de la mitad de los alumnos, según los equipos directivos y en otros, el seguimiento de la huelga ha sido mucho mayor, hasta el punto de que se ha ausentado más del 90 % del alumnado. Los estudiantes de Secundaria son los que, principalmente, han apoyado la movilización.

En Alicante, más de 200 jóvenes han gritado en una manifestación que ha partido del IES Jorge Juan "paremos el genocidio contra el pueblo palestino" y "ruptura con Israel ya", además de haber dedicado un minuto de silencio por las víctimas de una masacre que supera los 66.000 muertos en la Franja de Gaza.

También han leído un manifiesto para condenar una matanza sin precedentes que ha encendido todavía más la indignación de la población después de que las fuerzas israelíes hayan abordado a la Flotilla que iba a llevar ayuda humanitaria a los gazatíes. La protesta ha tenido una parada especial en la Explanada donde los chavales han hecho una sentada para volver a mostrar su respaldo a los palestinos. Más del 70 % de los participantes en esta protesta han sido mujeres.

Los estudiantes han hecho una sentada en la Explanada de Alicante / Alex Domínguez

Gaza en las aulas

Paralelamente, el apoyo a Gaza ha llevado a los centros educativos de la provincia. Más de una veintena se ha sumado a la "Plataforma Marea Palestina, educación contra el genocidio", formada por organizaciones de docentes, familias y colectivos vinculados a la enseñanza, que ya cuenta con más de 300 adhesiones a nivel nacional. La implicación en la causa ha llevado a los institutos ha colgar banderas palestinas, diseñar pancartas, leer los nombres de los niños y niñas asesinados y ha realizar performances.

Su objetivo es "promover acciones en los centros educativos de nuestro país en apoyo de la población palestina y sus derechos, y denunciar la ocupación ilegal y el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza". En Madrid, el Gobierno de Isabel Díez Ayuso ha prohibido las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios por considerar que se trata de un "tema político".

La bandera palestina ondeando en la Explanada de Alicante / Alex Domínguez

Participantes

Los centros de la Comunidad Valenciana son de los más activos, pues de 217 adhesiones a la plataforma Marea por Palestina, la mitad procede de colegios e institutos de la región. De la provincia se han sumado: el IES Matemàtic Vicent Caselles Costa, de Gata de Gorgos; el departamento de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Alicante; el IES Jorge Juan, de Alicante, la asamblea del profesorado de la EOI de Alcoy; el departamento de Matemáticas y Filosofía del IES Bellaguarda, de Altea; el IES Las Lomas, de Alicante; la Biblioteca del IES Beatriu Fajardo de Mendoza, de Benidorm; el departamento de Francés de EOI Torrevieja; el colegio de educación especial Tomàs Llácer, de Alcoy; el IES La Nucía; el IES Cayetano Sempere, de Elche; el IES Carrús, de Elche; el IES Victoria Kent, de Elche; el IES Gran Alacant; el IES Les Dunes, de Guardamar; el IES Las Norias, de Monforte del Cid; el IES Pare Victòria, de Alcoy; el IES Pere Ibarra, de Elche; el IES Enric Valor, de Alicante; el IES Sixto Marco, de Elche; el departamento de Electricidad del IES La Laguna, de Guardamar; el IES Altaia, de Altea; el departamento de Inglés del IES Xebic, de Ondara y el IES Enric Valor, de Monóvar.

Una de las pancartas de apoyo a la flotilla interceptada por las tropas israelíes / Alex Domínguez

Las acciones que está impulsando la plataforma educativa en la que están integrados estos centros pretenden condenar el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino y exigir al Gobierno de España el embargo integral de armas (compra, venta y tránsito por territorio nacional) al Estado de Israel y la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con ese Estado.

NOTICIA EN ELABORACIÓN