El franquismo se da uno de sus últimos baños de masas

“¡Franco sí, comunismo no!”. El primero de octubre de 1975 el Régimen todavía congregó en la plaza del Ayuntamiento (entonces, del 18 de julio) a miles de alicantinos para demostrar su apoyo al dictador. En aquella populosa convocatoria, frente al consistorio municipal y frente al alcalde García Romeu y a sus predecesores (José Abad, Agatángelo Soler y Fernando Flores), Alicante quiso mostrar su adhesión a la postura del Caudillo ante los ataques, ya incesantes, del resto de países europeos por su decisión de fusilar a miembros de ETA involucrados en el asesinato de Carrero Blanco.

Había sido aquella una semana convulsa, con ataques a diferentes instalaciones de las representaciones diplomáticas que se mostraron contrarios a Franco. Olof Palme, máximo dirigente de Suecia, fue uno de los objetos de los cánticos. “¡Ni amnistía ni perdón!”, coreaban los presentes en el Ayuntamiento. En Madrid los adeptos a la dictadura se reunieron en la plaza de Orientem, donde Franco hizo su última aparición y alocución pública. Aquel día nacería también el Grapo, que perpetró un asesinato a cuatro policías en la capital, pero ésa ya es otra historia…

A pesar de aquel día tan patriótico, la semana de Alicante en aquella entrada del mes de octubre fue rutinaria. Por fin se inauguraban de manera oficial las nuevas instalaciones del Club Atlético Montemar en la Albufereta y también un informe desvelaba el deficitario inicio del pabellón deportivo, estrenado recientemente junto al estadio Rico Pérez: 400.000 pesetas de pérdidas en tres meses. Además, era también noticia el “no” a la construcción de un supermercado en Vistahermosa. Lo pretendía el Grupo Sevillano de Comercio, pero finalmente la delegación provincial del Ministerio de Vivienda daba carpetazo asunto. El Ayuntamiento aquellos días había retomado de nuevo el tema de los silos de cemento en el Puerto a los que ya se había opuesto anteriormente: “Volveremos a considerar el expediente relativo a la instalación de los depósitos de cemento”.

Este diario también recogía un reportaje al padre Herrero, toda una institución en la ciudad, que llevaba siete años haciendo el bien en Guatemala y cuya estampita no faltaba en ninguna casa alicantina. Rechazado históricamente en el Castillo de San Fernando, se reabría el melón del parque de atracciones, esta vez en las inmediaciones del Palmeral como posible ubicación. Como saben, no prosperaría. En el apartado cultural destacaba la llegada al Teatro Principal de la obra El embarazado, con un joven Andrés Pajares que venía de arrasar en las salas de Madrid y que cuatro años después explotaría como cómico al aliarse con Fernando Esteso.

En la provincia sí hubo trasiego informativo en aquellos primeros días de octubre. En Benidoleig, concretamente en la Cueva de las Calaveras, hubo nuevos hallazgos “de 40.000 años antes de Jesucristo”. Un grupo de espeleólogos de Gata de Gorgos descubrieron huesos de cráneos y varias extremidades de los que se hizo eco medio país. Sin salir de la Marina Alta, desde Pedreguer llegaba la queja por la desastrosa atención médica. Para las 2.500 personas que estaban aseguradas sólo había un médico. “No podemos ponernos malos ni los viernes, ni los domingos, ni los festivos entre semana”, denunciaban. En la otra punta de la provincia el dilema era otro y en La Marina avanzaba la firma de la prohibición de los restaurantes a pie de playa. La solución pasaba por montarlos en la pinada del municipio.

En Benidorm lucían en plena forma los quioscos de prensa, principalmente espoleados por la venta de cabeceras extranjeras; se estimaba que se vendían 15.000 ejemplares diarios. Los más vendidos, el Daily Mirror y el Daily Express británicos y el Bill Zeitung alemán. Y por si fuera poco, los agricultores de la provincia estaban en vilo porque 16 camiones repletos de granadas salían para Francia, camino de la Junquera. Aquello se había convertido en una moneda al aire, ya saben...