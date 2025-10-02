Gala en Alicante por la inclusión real de las personas con discapacidad

La inclusión real de las personas con discapacidad es el objetivo de la primera gala solidaria que celebra este jueves 2 de octubre la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), en la que homenajea a su expresidente, Antonio Ruescas, fallecido en agosto de 2024 tras una larga enfermedad.

La gala homenaje tiene como lema "Un legado de inclusión". "Esta gala solidaria que marcará un antes y un después en nuestra trayectoria como entidad referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en la provincia", explican desde la entidad, que lleva meses preparando esta fiesta benéfica en los Jardines de Abril, en Sant Joan d'Alacant, con la asistencia de numerosos representantes de la sociedad alicantina.

Prevención de accidentes

Antonio Ruescas uno de los fundadores de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Villena y Comarca (Amif) en 1999, que representó como secretario durante 4 años para después ostentar la presidencia. También realizó tareas de monitor de charlas sobre prevención de accidentes de tráfico y ponente en numerosas jornadas y congresos que trataban la discapacidad.

Era miembro de la Comisión de Accesibilidad del Ayuntamiento de Villena y de la Comisión de seguridad vial del Alto y Medio Vinalopó. En junio de 2023 dejó la presidencia de Cocemfe Alicante.

Su figura estará en el trasfondo de esta cena-cóctel solidaria con una fila cero para donaciones que se sumará a lo que recaude el acto benéfico.

Captación de fondos

Con esta iniciativa se pretende "reconocer, compartir y sumar apoyos en torno a una causa común: la inclusión real de las personas con discapacidad. Además, este encuentro nos permite seguir avanzando en la captación de fondos que garanticen la sostenibilidad de nuestros proyectos sociales", señalan desde la organización

"Esta gala es la materialización de nuestro compromiso colectivo. Un punto de encuentro estratégico para el tejido social y empresarial de la provincia que nos permite visibilizar la realidad de las personas con discapacidad y consolidar nuestro papel como entidad referente en la defensa de sus derechos".

El cartel de la gala solidaria de Cocemfe del próximo 2 de octubre / INFORMACIÓN

16 años

Cocemfe explica que se rinde un homenaje a la figura de Antonio Ruescas porque "su liderazgo durante más de 16 años ha sido una pieza fundamental para la cohesión y el avance del movimiento asociativo".

"Creemos firmemente que esta gala no es solo un evento para nuestra entidad, sino una noticia de interés para toda la sociedad alicantina que valora la diversidad y la igualdad de oportunidades. Es una ocasión para celebrar los avances, fortalecer alianzas y renovar nuestro compromiso colectivo con la inclusión", explicaron desde la confederación sobre la iniciativa que nace con vocación de continuidad.

Sobre Cocemfe Alicante

La Federación de asociaciones de personas con discapacidad Física y orgánica de la provincia de Alicante es una ONG sin ánimo de lucro constituida en 1987, cuyo objetivo es conseguir la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad, a través de la promoción, defensa y reivindicación del ejercicio de sus derechos, así como de la coordinación, representación e impulso del movimiento asociativo, contribuyendo así a la construcción de una sociedad inclusiva y diversa.

Está formada por 47 entidades federadas de la provincia de Alicante y "juntas velamos por los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad".