La huelga del transporte obliga a cambiar mañana los horarios de estos autobuses en Alicante
Varias líneas se verán afectadas por una nueva convocatoria de paros
La empresa La Alcoyana reactivará a partir de este viernes, 3 de octubre, una huelga de autobuses interurbanos de l’Alacantí. "La falta de avances en la negociación del convenio colectivo y las continuas políticas de precarización laboral aplicadas por la dirección de le empresa concesionaria del servicio", que pertenece a Vectalia, son los argumentos para volver a los paros que ya convocaron la semana pasada.
Debido a esta convocatoria, los conocidos como autobuses azules tendrán servicios mínimos, tal y como informa Vectalia en su página web.
La noche del 3 al 4 de octubre, las líneas 23N (Plaza Puerta del Mar, Alicante - Sant Joan - Mutxamel) y 24N (Plaza Puerta del Mar, Alicante - Universidad de Alicante - San Vicente del Raspeig) tendrán los siguientes horarios:
En cambio la línea 21N y la C6 nocturna que va al aeropuerto no se verán afectadas por el paro.
Otros autobuses que sufrirán cambios son los siguientes:
- Línea 21 (Alicante - Playa San Juan - El Campello): La primera salida de Alicante y El Campello tendrá lugar a las 06.30 horas y la última a las 22.30 horas. El intervalo de paso será de 60 minutos.
- Línea 23 (Alicante - Hospital de Sant Joan - Sant Joan - Mutxamel): La primera salida de Alicante y Mutxamel será a las 06.00 horas y la última a las 22.30 horas. El intervalo de paso será cada 20-30 minutos.
- Línea 24 (Estación de autobuses de Alicante - Universidad de Alicante - San Vicente): La primera salida desde Alicante y San Vicente será a las 06.00 horas y la última a las 22.30 horas. El intervalo de paso será de entre 20-30 minutos.
- Línea C6 (Alicante - Aeropuerto): La primera salida desde Alicante será a las 04.50 horas y desde el aeropuerto a las 05.30 horas. La última salida desde Alicante será a las 22.55 horas y desde el aeródromo a las 23.35 horas. El intervalo de paso aproximado será de 20 minutos.
- Línea 40 (Agost - San Vicente - Alicante). Los horarios de salida desde Agost serán a las 07.00, 8.20, 10.00 y 12.00 horas y desde San Vicente 09.00, 11.00 y 13.00 horas.
