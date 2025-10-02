La huelga del transporte obliga a cambiar mañana los horarios de estos autobuses en Alicante

La empresa La Alcoyana reactivará a partir de este viernes, 3 de octubre, una huelga de autobuses interurbanos de l’Alacantí. "La falta de avances en la negociación del convenio colectivo y las continuas políticas de precarización laboral aplicadas por la dirección de le empresa concesionaria del servicio", que pertenece a Vectalia, son los argumentos para volver a los paros que ya convocaron la semana pasada.

Debido a esta convocatoria, los conocidos como autobuses azules tendrán servicios mínimos, tal y como informa Vectalia en su página web.

La noche del 3 al 4 de octubre, las líneas 23N (Plaza Puerta del Mar, Alicante - Sant Joan - Mutxamel) y 24N (Plaza Puerta del Mar, Alicante - Universidad de Alicante - San Vicente del Raspeig) tendrán los siguientes horarios:

Huelga de autobuses en Alicante: cambios en las líneas 23N y 24N / Vectalia

En cambio la línea 21N y la C6 nocturna que va al aeropuerto no se verán afectadas por el paro.

Otros autobuses que sufrirán cambios son los siguientes:

Línea 21 (Alicante - Playa San Juan - El Campello): La primera salida de Alicante y El Campello tendrá lugar a las 06.30 horas y la última a las 22.30 horas. El intervalo de paso será de 60 minutos.

Línea 23 (Alicante - Hospital de Sant Joan - Sant Joan - Mutxamel): La primera salida de Alicante y Mutxamel será a las 06.00 horas y la última a las 22.30 horas. El intervalo de paso será cada 20-30 minutos.

Línea 24 (Estación de autobuses de Alicante - Universidad de Alicante - San Vicente): La primera salida desde Alicante y San Vicente será a las 06.00 horas y la última a las 22.30 horas. El intervalo de paso será de entre 20-30 minutos.

Dos jovenes cogen el autobús en Alicante / PILAR CORTÉS